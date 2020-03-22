УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Стоит ли бежать в обменник: эксперт дал прогноз курса доллара на неделю

22 марта 2020, 09:12

Курс доллара к гривне продолжит рост.

заработки, деньги, доллары
Курс доллара НБУ на 23 марта установлен на уровне 27,73 гривни за доллар / ubr.ua

В течение новой недели в Украине курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться  на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый".

Такой прогноз дал аналитик Альпари Вадим Иосуб. По его словам, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 гривни, передает РБК-Украина.

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка. В частности, курс доллара НБУ с прошлой пятницы вырос с 25,86 до 27,80 гривни (+7,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%). С понедельника по четверг курс доллара устойчиво дорожал. Но уже в пятницу, благодаря интервенциям НБУ, курс доллара откатил назад.

На 23 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,73 гривни за доллар - это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 23 марта установлен на таком уровне: 27,7386 гривни за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 20 марта составляет 27,8025 гривни за один "бакс".

Курс доллара НБУ на 23 марта / bank.gov.ua

Напомним,  политический и экономический эксперт Тарас Загородний  считает, что пессимистические прогнозы некоторых нардепов о том, что курс гривни может обвалиться до показателя 100-200 гривен за доллар – глупости.

"Предпосылок для столь глубокого обвала гривны пока что нет. Во-первых, у Украины есть достаточный объем золотовалютных резервов. Во-вторых, выплаты по долгам в текущем году намного меньшие (5 миллиардов долларов), чем в предыдущем (12 миллиардов долларов)", - считает он.

Читайте также"Доллар по 100 - это бред": эксперт рассказал, что будет с курсом в УкраинеКак сообщал Главред, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что главной причиной падения курса является начавшийся мировой финансовый кризис, а также дал мрачный прогноз насчет падения гривны.

курс доллара курс гривни доллар гривна новости Украины Вадим Иосуб
Сейчас вы просматриваете новость «Стоит ли бежать в обменник: эксперт дал прогноз курса доллара на неделю». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:00
З Днем ангела Галини 2020 – привітання і картинки пречудово-кольорові
09:52
Коронавирус COVID-19: ученый рассказал об угрозах из-за карантина
09:40
Бесстрашная Меркель без маски купила в супермаркете 4 бутылки вина - фото
09:39
Как не подхватить коронавирус во время секса: рекомендация Комаровского Видео
09:25
Если власть не заставит людей сидеть дома, счет мертвым пойдет на тысячи в день мнение
09:12
Стоит ли бежать в обменник: эксперт дал прогноз курса доллара на неделю
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 марта: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности
08:58
Коронавирус "прописался" в Италии: столько людей уханьская зараза еще не убивала Видео
08:34
Полцарства за рулон: почему люди гребут туалетную бумагу мнение
08:31
Коронавирус в Украине: когда делать экспресс-тест на COVID-19 и эффективен ли он
08:08
Народ по-доброму не хочет: из-за коронавируса в Украине на улицы выводят армию Видео
07:55
Мир пленил новый тренд - в моде маникюр с принтом коронавируса: фото Фото
07:40
Ненасытный китайский вирус угробил тысячи людей: названа точная цифра Видео
07:15
"Опять дрочить?": Марьяна Ро случайно засветила, что у нее под трусиками
06:58
Чем грозит Украине низкая тестируемость на коронавирус мнение
06:55
"Время больших перемен": астролог дал советы на новолуние 2020
06:41
Татьяна Брухунова показала "ушки" своей киски на пикантном фото
06:30
"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине Видео
06:00
День таксиста 2020 – прикольные открытки и пожелания водителю такси Фото
05:45
Риски и блеф: двум знаками Зодиака грозит реальная угроза – астролог
05:24
Мода 2020 в стиле 60-х: в моду вернулись узкие джинсы и соломенные сумки - фото Фото
05:01
Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов
04:47
День Натальи 2020 – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела Фото
03:57
Карантин в Украине: Зеленский договорился о запуске телепроекта для школьников
02:51
Чем мы заняты в тени 2 сезон: дата выхода и новый трейлер
02:24
Эксперт предупредил, какой удар грозит украинцам из-за карантина
01:55
Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом
01:38
Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть нюанс Видео
01:10
"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантина
00:43
Коронавирус в Украине: врач рассказала, кому нужно носить медицинские маски
00:19
22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святых
21 марта, суббота
23:57
"Сталина не хватает": одиозный нардеп Кива вновь вляпался в скандал
23:29
От коронавируса умер экс-президент Реала
22:56
Украинские ученые шокировали прогнозом о размахе коронавируса
22:22
Соратник нардепа Шахова подцепил коронавирус - первые детали
22:02
Карантин в Киеве: маршруты общественного транспорта для "избранных" - карта
21:46
Кабмин принял "неожиданное" решение по замене Коболева в Нафтогазе
21:41
Звезда сериала Остаться в живых заболел коронавирусом Видео
21:27
"Не паниковать": еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
21:24
На Бали застряли более 1000 украинцев: власти острова приняли неожиданное решение Видео
21:06
Защита от вируса: как правильно носить медицинские маски и перчатки
20:29
Продуктовые магазины и аптеки: в Киеве ужесточат карантин
20:27
Опасная хворь наступает: первые подробности о заболевших в Черновицкой области
20:04
Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые Видео
19:59
В Киеве зарегистрировали семь новых случаев опасного коронавируса
19:58
"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк
19:40
Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецепта
19:32
Появились тревожные подробности о состоянии нардепа, который подхватил коронавирус
19:31
Соник в кино 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм
19:10
Вирусологи в Германии совершили прорыв с коронавирусом: в чем суть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять