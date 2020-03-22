Стоит ли бежать в обменник: эксперт дал прогноз курса доллара на неделю

Курс доллара НБУ на 23 марта установлен на уровне 27,73 гривни за доллар / ubr.ua

В течение новой недели в Украине курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый".

Такой прогноз дал аналитик Альпари Вадим Иосуб. По его словам, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 гривни, передает РБК-Украина.

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка. В частности, курс доллара НБУ с прошлой пятницы вырос с 25,86 до 27,80 гривни (+7,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%). С понедельника по четверг курс доллара устойчиво дорожал. Но уже в пятницу, благодаря интервенциям НБУ, курс доллара откатил назад.

На 23 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,73 гривни за доллар - это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 23 марта установлен на таком уровне: 27,7386 гривни за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 20 марта составляет 27,8025 гривни за один "бакс".

Курс доллара НБУ на 23 марта / bank.gov.ua

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что пессимистические прогнозы некоторых нардепов о том, что курс гривни может обвалиться до показателя 100-200 гривен за доллар – глупости.

"Предпосылок для столь глубокого обвала гривны пока что нет. Во-первых, у Украины есть достаточный объем золотовалютных резервов. Во-вторых, выплаты по долгам в текущем году намного меньшие (5 миллиардов долларов), чем в предыдущем (12 миллиардов долларов)", - считает он.

Читайте также"Доллар по 100 - это бред": эксперт рассказал, что будет с курсом в УкраинеКак сообщал Главред, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что главной причиной падения курса является начавшийся мировой финансовый кризис, а также дал мрачный прогноз насчет падения гривны.