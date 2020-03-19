Бакс против гривны: эксперт рассказал, стоит ли ждать катастрофического дорожания доллара

Курс доллара по отношению к гривне вырастет, но не катастрофически / УНИАН

Пессимистические прогнозы некоторых нардепов о том, что курс национальной валюты может упасть до показателя 100-200 гривен за доллар – глупости.

Такое мнение в комментарии для Главреда высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Предпосылок для столь глубокого обвала гривны пока что нет. Во-первых, у Украины есть достаточный объем золотовалютных резервов. Во-вторых, выплаты по долгам в текущем году намного меньшие (5 миллиардов долларов), чем в предыдущем (12 миллиардов долларов)", - считает он.

Читайте такжеСтрашно, но не катастрофично: насколько обвалится гривнаПо мнению Загороднего, реально опасная ситуация для экономики Украины возможна лишь в случае совпадения двух факторов - падения рынков экпорта украинской продукции и возвращения в страну абсолютно всех заробитчан.

"Действительно опасная для нас ситуация сложится в том случае, если рухнут рынки сбыта нашей продукции, а наши заробитчане полностью прекратят перечислять валюту в Украину. Сейчас сообщается, что из Польши вернулось 4% украинских заробитчан, но ведь 96% все еще остается там работать, а, значит, валюта в Украину пересылаться будет. Заробитчане – основные инвесторы в нашу экономику", - рассказал эксперт.

Как утверждает Загородний, уверенное снижение курса доллара по отношению к гривне, которое наблюдалось в Украине весь 2019-й, поддерживалось чисто искусственными факторами.

"Курс на уровне 24 гривен за доллар, который мы наблюдали в прошлом году, был искусственным и сохранялся только благодаря спекулятивному капиталу. Но спекулятивные деньги постепенно сейчас уходят. Теперь основные держатели ОВГЗ – это НБУ и госбанки. Те спекулянты, кто могли, уже сбежали или бегут сейчас", – подытожил эксперт.

Напомним, Нацбанк Украины на четверг, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 гривен за доллар, а к евро - на уровне 29,79 гривен за евро.