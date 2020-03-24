Курс доллара достиг максимума за год: сколько стоит валюта

Курс гривни подешевел почти на 38 копеек / news.online.ua

На вторник, 24 марта, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 38 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, курс доллара НБУ на сегодня составляет 28,1126 гривни за один "зеленый" (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта был установлен на уровне 27,7386 гривни за один доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара НБУ на 24 марта / Фото bank.gov.ua

Таким образом, курс установлен на максимальном значении с января 2019 года. При этом по сравнению с 31 декабря 2019 года курс доллара к гривне вырос на 12,8%.

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Напомним, аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что в течение недели в Украине курс доллара к гривне снова вырастет. В частности, наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый".

Как сообщал Главред, экономист Борис Кушнирук ранее рассказал, что с курсом будет дальше и способен ли китайский вирус обвалить курс гривни.