В Украине резко взлетел курс доллара: сколько стоит валюта

Курс доллара НБУ установлен на уровне 27,05 гривен за доллар / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине значительно подорожал из-за карантина и закрытия авиасообщения. В частности, 18 марта американскую валюту продают уже по 29 гривен за один "бакс", а покупают по 27,6 гривни.

Разница больше чем в одну гривню между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен. Об этом сообщили в НБУ.

"Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", – говорится в сообщении регулятора.

В Нацбанке также сообщили, что на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты. Таким образом клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Еще одна причина подорожания курса доллара - значительно вырос спрос, так как украинцы под влиянием паники кинулись скупать валюту. Стоит отметить, что чем выше спрос, тем дороже будет стоить доллар.

Тем временем курс доллара НБУ на среду также подрос, он установлен на уровне 27,05 гривен за доллар - это на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс гривни к доллару на 18 марта составляет 27,0566 гривни за один "зеленый" (+0,5317 грн). При этом курс доллара на 17 марта составляет 26,5249 гривни за один доллар.

bank.gov.ua

Напомним, эксперты прогнозировали, что объявленный в Украине карантин из-за коронавируса может спровоцировать резкий скачок курса доллара.

Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман также дал пугающий прогноз относительно курса гривни. По его словам, может сложиться ситуация, при которой девальвация гривни хотя бы до 30 грн/долл будет даже благом для Украины.