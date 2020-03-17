Курс доллара резко подскочит из-за карантина: прогноз экспертов

Гривна продолжит дешеветь, говорят эксперты / УНИАН

Объявленный в Украине карантин из-за коронавируса может спровоцировать резкий скачек курса доллара.

По мнению экспертов, уже в ближайшее время курс доллара в Украине может преодолеть отметку в 26,5 грнивен.

По прогнозу старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба: "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2-26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,4 грн".

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит дешеветь. После паники рынок будет искать точку равновесия, двигаясь к отметке 26,5 грн.", – спрогнозировал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин Обозревателю.

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Напомним, ранее появился пугающий прогноз обрушения гривны.