Посол в ФРГ обвинил РФ: техника остается, угроза нападения сохраняется

РФ оставляет технику у границ Украины, говорит Андрей Мельник / Facebook/mod.mil.rus

Тяжелая военная техника России остается у границ Украины, несмотря на объявленный Москвой отвод войск, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В своем Twitter он подчеркнул, что президент России Владимир Путин маскирует свои намерения относительно Украины.

"Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", - написал украинский дипломат.

В то же время он призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск.

Мельник отметил, что хотя в Киеве вздохнули с облегчением из-за отвода войск России, однако "рано давать отбой".

"Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", - написал он.

Читайте такжеРФ пошла на хитрость с "отводом" войск от границы с Украиной – CIT

Отвод войск РФ от границ Украины: