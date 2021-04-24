Посол в ФРГ обвинил РФ: техника остается, угроза нападения сохраняется

Президент России Владимир Путин маскирует свои намерения, убежден Андрей Мельник.
Тяжелая военная техника России остается у границ Украины, несмотря на объявленный Москвой отвод войск, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
В своем Twitter он подчеркнул, что президент России Владимир Путин маскирует свои намерения относительно Украины.
"Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", - написал украинский дипломат.
В то же время он призвал Германию к международному мониторингу отвода российских войск.
Мельник отметил, что хотя в Киеве вздохнули с облегчением из-за отвода войск России, однако "рано давать отбой".
"Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск", - написал он.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.