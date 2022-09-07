ВСУ потрепали оккупантов на Херсонщине: разгромлен артдивизион РФ

ВСУ разбили подразделения РФ на Южном направлении / Reuters

На Южном направлении Вооруженные силы Украины нанесли значительный урон подразделениям российских оккупантов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как говорится в опубликованной в Facebook сводке, в Херсонской области, вблизи Голой Пристани, только за прошедшие сутки в результате огневого поражения потери противника составили около 70 человек, более половины из них - убитыми.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Таврийск уничтожены две самоходные артиллерийские установки Акация, еще две - повреждены, потери живой силы уточняются.

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Также стало известно, что один из артиллерийских дивизионов противника, который действует на Херсонском направлении, потерял до 60 процентов личного состава и техники и считается небоеспособным.

Из-за усложнения логистики в подразделениях врага нехватка топлива и боеприпасов, добавили в Генштабе.

Контрудары ВСУ на Херсонщине

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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