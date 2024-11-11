"Потеря города — вопрос времени": аналитики рассказали о ситуации на Донбассе

Враг атакует в районе восточных окраин Курахово и пытается там накопить силы и закрепиться.

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Враг атакует с флангов / Колаж: Главред, фото: DeepState, 4 отдельная танковая бригада

Ключевые тезисы:

Оккупанты атакуют со всех сторон

РФ хочет захватить логистические пути ВСУ

Российские оккупанты пытаются выйти на логистические пути Сил обороны, поэтому враг активно штурмует позиции украинских военных с севера, юга и востока на Кураховском направлении. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили в проекте DeepState.

По словам аналитиков, ситуация вокруг Курахово продолжает ухудшаться.

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"Северная и южная части являются целью обхода города с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы осуществлять поражение по любому перемещению. С юга движение осуществляется по дирекции Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое, где с постоянным давлением и потерями, но оккупанты имеют продвижение. От ЛБЗ до трассы остается около 10 км, а ИФС в данном районе оставляют желать лучшего", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, на севере враг сосредоточил свое максимальное внимание на н.п. Сонцовка, там Силам обороны Украины удается уничтожать вражескую пехоту.

"Одновременно неблагоприятная ситуация складывается в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Катериновка-Елизаветовка, ведь оккупанты еще более активизировались и постоянно лезут на позиции украинских военных.", - отмечают эксперты.

При этом аналитики отмечают, если не взять под контроль фланги, то потеря контроля над Курахово остается вопросом времени.

Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, несмотря на сложную ситуацию вдоль всей линии фронта Силам обороны Украины удается контратаковать врага. Так недавно ВСУ вернули контроль над отдельными участками на Лиманском направлении.

Ранее в СМИ писали, что российские оккупанты вплотную подошли к городу Курахово в Донецкой области, враг уже даже заскакивает в город на технике. Однако город все еще остается под контролем украинских защитников.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщал, что на Покровском направлении Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских войск, и ситуация постепенно стабилизируется. По его словам, российские войска рассчитывали на быстрый успех на направлениях к Покровску и Курахово, но переоценили свои возможности.

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