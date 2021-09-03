Пожар в костеле святого Николая ликвидировали: подробности спасателей

Предварительно установлено, что от огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая.
Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул сегодня вечером в столичном костеле Святого Николая.
"По предварительной информации, пожар возник между первым и вторым этажом с распространением на крышу. Было сильное задымление. В 22:41 пожар был локализован, сейчас идет ликвидация. На месте работает 80 человек личного состава", - сказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
По словам Водолаги, предварительно установлено, что от огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая.
"Предварительно, частичное разрушение внутренней отделки на первом и втором этажах. Насколько повреждено, сказать не могу, сильное задымление и ликвидация пожара продолжается", - добавила представитель ГСЧС.
ДСНС в своем Telegram-канале сообщила, что пожар был на площади 80 квадратных метров. Огонь повредил орган в костеле.
Пожар в костеле в Киеве - о чем ранее шла речь:
Напомним, вечером 3 сентября произошел пожар в католическом костеле святого Николая по улице Большая Васильковская, 75.
На месте происшествия уже работали отряды спасателей.
Подробности пожара в спасательной службе не сообщают, но очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.
Что стало причиной возгорания, пока не известно. Так же не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.