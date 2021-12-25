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"Премию Дарвина ему": в Киеве водитель решил прогреть машину необычным способом и стал пешеходом

25 декабря 2021, 10:57
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Житель столицы разместил тепловентилятор под капотом легковушки. Сначала возникло задымление и возгорание, а потом мощный пожар уничтожил французский седан.

В Киеве водитель случайно сжег собственный автомобиль / Фото facebook.com/autopatrolmaidan

В Киеве водитель применил необычный способ, чтобы прогреть машину зимой на улице. Мужчина не придумал ничего лучше, кроме как разместить под капотом "дуйчик". Эксперимент закончился плачевно - машина полностью сгорела.

Об инциденте сообщила общественная организация Автопатруль Майдан на странице в Facebook.

Машина находилась на территории промзоны - на улице Вискозная в Днепровском районе.

Житель столицы разместил тепловентилятор под капотом легковушки Renault Megane и оставил транспорт на ночь. Через некоторое время обогреватель задымился и вызвал возгорание. Водитель либо не предал этому значения, либо отсутствовал на месте. Вскоре машину полностью охватило пламя. На место пожара вызвали спасателей, но спасать было уже нечего - французский седан сгорел полностью.

В Киеве ночью сгорело авто

Пользователи Сети в комментариях пишут, что водителю нужно дать премию Дарвина, и сожалеют о том, что машина сгорела.

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Справка: Премия Дарвина либо Всемирная премия за глупость была основана в 2003 году для награждения за наиболее выдающиеся достижения в области тупости и невежества. Спонсором премии выступил комедийный фестиваль Just for Laughs.

Зачем прогревать машину зимой

Прогревать авто в зимнее время нужно для того, чтобы продлить срок службы мотора.

Моторному маслу нужно некоторое время для того, чтобы оно смогло подняться из картера и начать выполнять свою основную функцию – смазывать механизмы и тем самым защищать их от трения. Чем ниже температура на улице, тем масло гуще, пожэтому ему нужно больше времени, чтобы поступить в мотор.

Если игнорировать прогревание двигателя, то механизмы начинают работать без смазки или с очень густым маслом, поэтому подвержены повышенному износу из-за трения.

Сколько нужно прогревать машину

Летом достаточно всего 1 минуты. Весной и осенью, если на улице от +10 до +15 градусов – около 3 минут, а в период, когда температура стремится к нулю – около 5 минут.

Прогрев двигателя автомобиля зимой, занимает от 7 до 15 минут:

  • 7 минут уйдет при температуре воздуха до -10 градусов;
  • 10 минут – при температуре от -10 до -30 градусов;
  • 15 минут – при морозе ниже -30 градусов.

Как прогреть машину зимой - советы автомобилистов

Когда вы завели двигатель, дайте коленвалу провернуться, а на третьем обороте выключите зажигание. Это позволит активироваться аккумулятору и немного поднять масло из картера. Через 10 секунд можно завести машину повторно.

Если у вас нет больше 15 минут на прогрев, то можно прибегнуть к хитрости: грейте машину без движения в течение 5 минут, а затем потихоньку начинайте ехать на низких оборотах (до 2000), пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.

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