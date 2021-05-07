Пожар на паркинге в столичном ТРЦ: первые подобности спасателей

В Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ / RusBerNews

В Киеве в ТЦ Silver Breeze, который расположен на Березняках, вечером в пятницу, 7 мая, произошел пожар.

Возгорание началось на подземном паркинге торгового центра, где вспыхнул автомобиль, пишет Сегодня в Telegram.

Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Как видно на фото и видео, снятых в здании очевидцами, в ТЦ наблюдалось сильное задымление.

Кроме того, на камеру попал момент, когда мужчины с помощью огнетушителя пытались сбить огонь на припаркованном автомобиле.

В Сети сообщили, что сирена в торговом центре якобы не включалась и когда пожар уже начался, посетители свободно заходили в магазины.

В результате пожара в подземном паркинге, находящемся в торговом центре Silver Breeze в Березняках, сгорел автомобиль Lexus, а не Toyota, как сообщалось ранее, пишет пресс-служба ГСЧС города Киева.

Автомобиль загорелся на минус первом этаже.

"Спасатели, чтобы предупредить распространение огня на другие автомобили, откатили автомобиль, который находился рядом, и приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

С огнем спасателям удалось справиться за полчаса – о пожаре в ГСЧС узнали в 18.31, а полностью погасили – в 19.07.

На данный момент причины пожара устанавливаются