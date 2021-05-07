Пожар на паркинге в столичном ТРЦ: первые подобности спасателей

На камеру попал момент, когда мужчины с помощью огнетушителя пытались сбить огонь на припаркованном автомобиле.
В Киеве в ТЦ Silver Breeze, который расположен на Березняках, вечером в пятницу, 7 мая, произошел пожар.
Возгорание началось на подземном паркинге торгового центра, где вспыхнул автомобиль, пишет Сегодня в Telegram.
Всех посетителей и сотрудников эвакуировали. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
Как видно на фото и видео, снятых в здании очевидцами, в ТЦ наблюдалось сильное задымление.
Кроме того, на камеру попал момент, когда мужчины с помощью огнетушителя пытались сбить огонь на припаркованном автомобиле.
В Сети сообщили, что сирена в торговом центре якобы не включалась и когда пожар уже начался, посетители свободно заходили в магазины.
В результате пожара в подземном паркинге, находящемся в торговом центре Silver Breeze в Березняках, сгорел автомобиль Lexus, а не Toyota, как сообщалось ранее, пишет пресс-служба ГСЧС города Киева.
Автомобиль загорелся на минус первом этаже.
"Спасатели, чтобы предупредить распространение огня на другие автомобили, откатили автомобиль, который находился рядом, и приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
С огнем спасателям удалось справиться за полчаса – о пожаре в ГСЧС узнали в 18.31, а полностью погасили – в 19.07.
На данный момент причины пожара устанавливаются
- Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находится кафе-бар – загорелась крыша, огонь охватил сотни квадратных метров.