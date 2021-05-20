Пресс-конференция Зеленского: у ГП Антонов начались протесты

Акция протеста у ГП Антонов / УНИАН

В четверг, 20 мая, в Киеве около 30 представителей политической партии Демократична сокира отправились к проходной государственного предприятия Антонов, где в 12:00 состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Протестующие собрались на проспекте Победы и отправились маршем на соседнюю улицу Туполева, сообщает УНИАН.

Добавим, что они скандировали "Свободу Стерненко". Участники протестов подчеркнули, что пришли задать президенту "неудобные, но справедливые вопросы".

Отметим, что возле здания государственного предприятия Антонов, где сегодня в 12:00 должна состояться пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, начали собираться журналисты.

У входа в здание в очереди стоят около 100 журналистов, они продолжают прибывать.

Представители медиа, которые стоят в начале очереди, рассказали, что приехали около 9:00.

Неподалеку от входа, через который будут заходить журналисты, дежурят нацгвардейцы и полицейские.

Кроме того, вокруг ГП припаркованы несколько автомобилей патрульных и два автобуса Нацгвардии, в которых находятся правоохранители.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: