Президенты Польши и Литвы приехали во Львов: Зеленский подписал общую декларацию

Главы трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

Зеленский, Дуда, Науседа / twitter.com/JakubKumoch, t.me/V_Zelenskiy_official/4729

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл во Львов.

Там глава государства встретился с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Сообщается, что они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу!" ,- написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Канцелярия польского президента в Twitter опубликовала фото и сообщила о подписании декларации.

Зеленский, Дуда, Науседа / twitter.com/JakubKumoch

"Президенты Польши, Литвы и Украины сегодня во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника", - говорится в сообщении.

"По результатам переговоров заключили совместную декларацию, в которой отразили ключевые вопросы – политические, гуманитарные выводы от этой встречи",– заявил Владимир Зеленский.

Зеленский во Львове

11 января президент Владимир Зеленский приехал во Львов. Свой визит он начал с почтения памяти украинских воинов.

"Начал свой визит во Львов с важнейшего - чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!", - написал Зеленский.

Справка

Люблинский треугольник – платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической сфере и социально-гуманитарной сфере.

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