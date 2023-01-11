"Впереди битвы и слезы, но третьей мировой не будет": Зеленский выступил на кинопремии Золотой глобус

Владимир Зеленский обратился к зрителям церемонии и поблагодарил союзников Украины за поддержку. Представил президента аудитории американский актер Шон Пенн.

Владимир Зеленский обратился к зрителям церемонии Золотой глобус / Фото president.gov.ua

В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе состоялось 80-е вручение наград престижной премии Золотой глобус. Президент Владимир Зеленский обратился к зрителям церемонии, поблагодарив союзников Украины за поддержку.

Представил главу Украины актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с Зеленским в ноябре прошлого года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине.

Президента Украины представил зрителям и аудитории американский актер Шон Пенн / скриншот

В своем обращении Зеленский заявил, что "война в Украине еще не завершилась, но уже очевидно, кто победит", передает CNN. Он также упомянул о церемонии вручения Золотых глобусов в 1940-х годах до завершения Второй мировой войны.

"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто одержит победу. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия Золотой глобус для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется", - сказал он.

Зеленский поблагодарил союзников во время выступления на церемонии вручения Золотого глобуса / скриншот

"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, это вы. Свободные люди свободного мира. Те, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу... Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле", - подчеркнул президент.

Аудитория аплодировала, когда Зеленский объявил свой прогноз о победе Украины.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря во время официального визита в США выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.

Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд.

Также мы писали о том, что Зеленский подарил членам Конгресса флаг Украины, который ему передали защитники Бахмута.

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