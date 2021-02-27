Трагедия в коронавирусной больнице Черновцов: возможен самоподжог

Больница №1 Черновцы / acc.cv.ua

Пожар в больнице Черновцов №1, в которой лечат больных коронавирусом COVID-19, произошел из-за самоджога – это основная версия правоохранителей.

Возгорание могло начаться после того, как себя поджег тяжелобольной пациент, пишет ZN.ua со ссылкой сведения директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Олега Черного.

По его данным, пациент облил себя спиртом и поджег. Чиновник добавил, что огонь перекинулся на другого тяжелобольного, загорелись приборы и матрасы.

Пациент, который по предварительным данным, поджег себя, скончался, а второй больной получил ожоги 3-4 степени и находится в больнице в критическом состоянии.

Напомним, в пожар в больнице №1 в Черновцах произошел 27 февраля. В ГСЧС сообщили, что горела одна из палат медучреждения, и огонь охватил площадь 30 квадратных метров.

В результате пожара погиб один пациент, а два человека – пострадали.