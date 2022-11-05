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"Приговорил" иностранных защитников Украины к смерти: в Углегорске подстрелили "судью ДНР"

5 ноября 2022, 09:59

Потерпевший Александр Никулин получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Никулин
Александр Никулин / iz.ru

В захваченном Россией Углегорске Донецкой области огнестрельные ранения получил "судья Верховного суда ДНР" Александр Никулин.

Раненый коллаборант находится в больнице, сообщают ресурсы боевиков "ДНР".

"Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", — говорится в сообщении.

При этом оккупационные власти заявили о том, что также ведутся поиски стрелявших.

Что известно о "судье ДНР" Никулине

Никулин в 2022 году окончил Национальную академию имени Ярослава Мудрого.

На сайте подконтрольного россиянам "Донецкого национального университета" Никулин значится как старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса.

Отметим, что Никулину заочно сообщили о подозрении. Об этом 21 июля рассказали в СБУ и Офисе Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц", — говорится в Телеграм-канале Офиса генпрокурора.

В июне житель Углегорска Донецкой области "приговорил" трех иностранных защитников Украины к смертной казни.

Александр Никулин – бывший украинский судья, до оккупации работал в Донецком апелляционном административном суде. В 2019 году он был назначен "судьей верховного суда ДНР".

9 июня он, как председательствующий коллегии по делу, приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. По данным росСМИ, британцев взяли в плен в Мариуполе в середине апреля, а марокканца – в марте в Волновахе.

Напомним, ранее в Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко. Отмечается, что взрыв прогремел прямо в его кабинете.

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