"Прилетело по щам": в центре Киева избили стримера, поцеловавшего девушку

В центре Киева избили стримера / pexels.com

В Киеве молодой человек, после того как поцеловал девушку, получил удар в челюсть от прохожего.

Инцидент произошел в центре города на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск, сообщает ресурс Киев сейчас.

Отмечается, что стример подошел к девушке и поцеловал ее в щеку. При этом практически моментально он получил ответку в виде удара по лицу.

Обратим внимание, что действие происходило в темное время суток, при этом девушка стояла у самоката и что-то рассматривает на экране смартфона.

В то же врмея подскочивший к ней стример задал ей какой-то вопрос и воспользовавшись замешательством девушки поцеловал ее в щеку.

В свою очередь девушка отсторонилась от атаковавшего ее наглеца и возмутилась его поступком.

При этом на защиту девушки стал другой мужчина, который подошел к стримеру и ударил его кулаком в лицо.

"Стример подошел к девушке и поцеловал её в эфире. В эту же секунду ему прилетело по щам от мужчины. Кем этот мужчина является девушке - неизвестно", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева на Почтовой площади группа подростков среди белого дня избила 12-летнюю девочку.

Они разбивали о её голову яйца и били кулаками. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В избиении принимали участие шесть человек - пять девочек и один мальчик, им по 14-15 лет. Издевательства снимали на видео, которое потом опубликовали в социальных сетях.

К слову, в момент избиения девочки на Почтовой площади было много людей, но никто из прохожих не заступился за ребенка.