"Принуждение к капитуляции": в ОП назвали причину отказа от переговоров на условиях РФ

Условия мирного договора возможны на условиях Киева, говорит Алексей Арестович.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, почему Украина отказалась от переговоров с российской стороной на условиях Москвы.
Он подтвердил информацию о том, что Украина отказалась от переговоров с Россией.
Советник главы ОП пояснил, что РФ выдвинула неприемлемые условия.
"Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - заявил Арестович.
Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг фейк россиян о том, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров Украины с РФ.
Как написал он в своем Facebook, Украина готова говорить о прекращении огня и восстановлении мира.
- Читайте еще:
- Условия на переговорах с Россией будет диктовать Украина - советник главы ОП Подоляк
- Песков утверждает - Украина отказалась от переговоров в России