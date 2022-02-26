"Принуждение к капитуляции": в ОП назвали причину отказа от переговоров на условиях РФ

Алексей Арестович / УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, почему Украина отказалась от переговоров с российской стороной на условиях Москвы.

Он подтвердил информацию о том, что Украина отказалась от переговоров с Россией.

Советник главы ОП пояснил, что РФ выдвинула неприемлемые условия.

"Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - заявил Арестович.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг фейк россиян о том, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров Украины с РФ.

Как написал он в своем Facebook, Украина готова говорить о прекращении огня и восстановлении мира.