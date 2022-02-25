Уточняются место и время: у Зеленского рассказали о подготовке переговоров с РФ

Украина готова говорить о прекращении огня и восстановлении мира, подчеркнул Сергей Никифоров.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг фейк россиян о том, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров Украины с РФ.
Как написал он в своем Facebook, Украина готова говорить о прекращении огня и восстановлении мира.
"Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса.
"Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", - добавил Никифоров.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил ситуацию между Россией и Украиной.
В частности, российский лидер заверил своего китайского коллегу, что готов провести переговоры с Украиной "на высоком уровне".