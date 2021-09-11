Пришел из-за кражи кошелька: под Одессой мужчина неожиданно умер в отделении полиции

В отделении полиции в Одесской области умер человек / УНИАН

В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины в помещении отдела полиции Черноморска.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили 11 сентября около трех часов, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Что известно о смерти мужчины в отделении полиции

Тело мужчины обнаружили в туалете в полицейском отделении №2 Одесского районного управления №2 в Черноморске.

В отделе полиции 39-летний житель Черноморска находился в качестве заявителя. Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька.

Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

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Смерть в полиции: что могло стать причиной

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники главной инспекции ГУНП и Управления внутренней безопасности в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Белая Церковь Киевской области полицейские устроили драку прямо возле служебного автомобиля.

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