Продают картошку, чтобы купить хлеб и одежду: пенсионерка с дочкой живут в сарае под Киевом

Пенсионерка с дочкой живут в сарае под Киевом / t.me/big_kyiv

В Ирпене Киевской области 82-летняя женщина и ее дочь потеряли свой дом. Теперь они живут в сарае, а чтобы купить хлеб и тапочки, они вынуждены продавать картофель.

Мама и дочь ждут, когда саперы проверят их двор, чтобы найти одежду под развалинами дома, сообщили в социальных сетях.

"Александра Яготина (82 года) и ее дочь Вера, собака Тошка и кошка ночуют в сарае. На огороде зеленеет лук, цветут яблони и персик. Женщины продают картофель, чтобы купить хлеба и домашние тапочки. Вся одежда осталась под обломками дома", – говорится в сообщении.

В публикации уточнили, что женщинам страшно заходить в развалины дома, потому что там "могут быть сюрпризы от оккупантов, поэтому очень ждут разминирования".

t.me/big_kyiv

t.me/big_kyiv

t.me/big_kyiv

Ранее врач из Ирпеня объяснил, почему не стоит пока возвращаться в освобожденные поселки в Киевской области - населенные пункты столкнулись с новыми проблемами – это боеприпасы, животные с измененным поведением и плохая вода.

Также сообщалось, что в Бердичеве Житомирской области под стражу взяли мародера, который обворовал квартиры в оккупированном Ирпене Киевской области, завладев автомобилем и ценными вещами беженцев.

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