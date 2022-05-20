Продают картошку, чтобы купить хлеб и одежду: пенсионерка с дочкой живут в сарае под Киевом

Женщины боятся заходить в свой разрушенный дом из-за "сюрпризов" от оккупантов.
В Ирпене Киевской области 82-летняя женщина и ее дочь потеряли свой дом. Теперь они живут в сарае, а чтобы купить хлеб и тапочки, они вынуждены продавать картофель.
Мама и дочь ждут, когда саперы проверят их двор, чтобы найти одежду под развалинами дома, сообщили в социальных сетях.
"Александра Яготина (82 года) и ее дочь Вера, собака Тошка и кошка ночуют в сарае. На огороде зеленеет лук, цветут яблони и персик. Женщины продают картофель, чтобы купить хлеба и домашние тапочки. Вся одежда осталась под обломками дома", – говорится в сообщении.
В публикации уточнили, что женщинам страшно заходить в развалины дома, потому что там "могут быть сюрпризы от оккупантов, поэтому очень ждут разминирования".
Ранее врач из Ирпеня объяснил, почему не стоит пока возвращаться в освобожденные поселки в Киевской области - населенные пункты столкнулись с новыми проблемами – это боеприпасы, животные с измененным поведением и плохая вода.
Также сообщалось, что в Бердичеве Житомирской области под стражу взяли мародера, который обворовал квартиры в оккупированном Ирпене Киевской области, завладев автомобилем и ценными вещами беженцев.
Смотрите новости Киева онлайн:
Читайте также:
- Почему российская армия, убегая из Бучи и Ирпеня, тащила за собой краденные трусы и сковородки
- Мариуполь, Буча, Ирпень: военный эксперт объяснил, зачем Россия стирает в порошок украинские города
- "Написал проклятия родителям из России": Маричка Падалко рассказала, каким вышел Соболев из Ирпеня