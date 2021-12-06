Продают мясо без мяса: эксперты выяснили, как выбрать качественную тушенку

Современная тушенка очень отличается от той, которую продавали раньше / скриншот ТСН

Раньше тушенка была "стратегическим запасом" почти каждой украинской семьи. Теперь же в магазинах продают продукт, который очень отличается от той тушенки, которая нам всем знакома.

Журналисты ТСН в рамках проекта Тени забытых брендов разобрались, сколько мяса осталось в современных консервах и на что прежде нужно обращать внимание, чтобы среди товаров найти тот, которым будет не стыдно угостить и гостей.

Преимущество фабричной тушенки перед домашней – это процесс стерилизации в промышленном автоклаве, что обезопасит от риска заболевания ботулизмом.

Журналист ТСН Константин Грубич вместе с товароведами под эгидой профессора Киевского национального торгово-экономического университета (КНТЭУ) Елены Сидоренко проверили несколько банок с тушенкой. Еще не попробовав продукт, экспертам стало понятно, что качественного вкуса ждать не стоит, потому что внутри банки уже не только мясо. Из 30 использованных во время опыта банок приличная тушенка была всего лишь в нескольких.

"Благодаря сегодняшним технологиям можно сделать мясо без мяса, повидло без сахара, а кашу без каши", — признался владелец консервного завода Владимир Гуменный.

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Как выбрать качественную тушенку

На прилавках украинских магазинов встречается и качественная продукция. Как правило, на этих баночках не две буквы ТУ, а четыре — ГСТУ. Впрочем, вскоре Государственный стандарт в нашей стране планируют ликвидировать.

Существует универсальный совет, который увеличит шансы купить настоящую тушенку, а не "тень" известного бренда. В частности, не должно быть никаких закрытых жестянок, если только они не от очень проверенных производителей.

Внутри банки должны просматриваться волокна порезанного мяса, а не перемолотый фарш, не комки окрашенной сои, не кожа и не вода, увеличивающая вес.

Как сообщал Главред, ранее журналисты выяснили, что кильку в томате теперь не хотят пробовать даже технологи, хотя ранее это был популярный, недорогой и вкусный продукт. Эксперты говорят, что теперь эта консерва не соответствует ни одному стандарту и, возможно, может даже вызвать отравление.

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