"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате

Килька в томате уже не та по качеству и может нанести вред организму / ua.depositphotos.com

Килька в томате – популярный, недорогой и до недавнего времени вкусный продукт. Теперь же эту консерву не хотят пробовать даже технологи. Они говорят, что продукт не соответствует ни одному стандарту и, возможно, может даже вызвать отравление.

Журналист ТСН приобрел с десяток банок с килькой в томате различных торговых марок и предложили оценить их будущим товароведам под эгидой профессора Киевского национального торгово-экономического университета (КНТЭУ) Елены Сидоренко.

Все банки выдержали лишь тест на герметичность, а вот сама консерва вызвала много вопросов. Во-первых, все производители кладут мало рыбы. В нескольких банках килька была целой - с головой и внутренностями, в других - рыба потеряла форму, а тушки не держались вместе. Эксперты отметили, что тушки – как минимум, были переварены.

Сидоренко предположила, что консервы – фальсифицированные. Не исключено, что рыба очень долго хранилась перед тем, как попасть в консервы, и может вызвать отравление.

Вопросы также возникли к качеству и количеству соуса. На исключено, что производители злоупотребляют сахаром и мукой, чтобы соус был более густым, а также для того, чтобы скрыть настоящий залежавшийся вкус рыбы.

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"Это совершенно не соответствует ни одному стандарту! Не хочу пробовать. Я думаю, что такое пробовать опасно", — сказал студент 4-го курса КНТЭУ Павел Бацюра.

Почему с прилавков исчезла качественная килька в томате

Производители с Юга Украины говорят, что обжаренная и разобранная килька исчезла с украинских полок из-за высокой стоимости. Впрочем, ее продолжают производить, но не для украинского рынка.

"Мы делаем и жареную, но на Америку, на Израиль... Она дороже, масло дорогое", — объясняют производители.

Какой должна быть качественная килька в томате

Согласно ГСТУ, качественная килька в томате должна быть обезглавлена, рыбки должны быть ровными и одинакового размера.

Читайте такжеМясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привестиНо большинство производителей решили забыть о государственных стандартах при производстве продукта для внутреннего рынка.

Поставлять качественный продукт и для украинцев они готовы. Для этого какая-то из сетей должна заказать партию, которая сейчас идет с наших рыбзаводов в США и Израиль. При этом цена на такую кильку в томате взлетит в разы.

"Но что лучше: купить дешевле, чтобы выбросить подделку, или дороже, но точно вкусное? Пока даже такого выбора нет. Только мусор, закатанный в банки. Тень забытого бренда", — резюмировал журналист Константин Грубич.

Как сообщал Главред, консервы, которые прошли термическую обработку – рыбу, мясо, овощи, крупы - не стоит есть сразу после того, как они были открыты.

После термической обработки выделяется вещество фуран, которое вредит организму человека. По словам специалистов, такие консервы можно есть через 15-20 минут после того, как их открыли. За такой промежуток времени пары фурана выветриваются.