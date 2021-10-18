УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате

18 октября 2021, 10:32
Прослушать новость
Остановить

Консервы на прилавках - фальсифицированные. Рыба вероятно долго хранилась и может вызвать отравление. Хорошую кильку в томате производят, но не для украинцев.

1634538576-8942.jpg
Килька в томате уже не та по качеству и может нанести вред организму / ua.depositphotos.com

Килька в томате – популярный, недорогой и до недавнего времени вкусный продукт. Теперь же эту консерву не хотят пробовать даже технологи. Они говорят, что продукт не соответствует ни одному стандарту и, возможно, может даже вызвать отравление.

Журналист ТСН приобрел с десяток банок с килькой в томате различных торговых марок и предложили оценить их будущим товароведам под эгидой профессора Киевского национального торгово-экономического университета (КНТЭУ) Елены Сидоренко.

Все банки выдержали лишь тест на герметичность, а вот сама консерва вызвала много вопросов. Во-первых, все производители кладут мало рыбы. В нескольких банках килька была целой - с головой и внутренностями, в других - рыба потеряла форму, а тушки не держались вместе. Эксперты отметили, что тушки – как минимум, были переварены.

Сидоренко предположила, что консервы – фальсифицированные. Не исключено, что рыба очень долго хранилась перед тем, как попасть в консервы, и может вызвать отравление.

Вопросы также возникли к качеству и количеству соуса. На исключено, что производители злоупотребляют сахаром и мукой, чтобы соус был более густым, а также для того, чтобы скрыть настоящий залежавшийся вкус рыбы.

Реклама

"Это совершенно не соответствует ни одному стандарту! Не хочу пробовать. Я думаю, что такое пробовать опасно", — сказал студент 4-го курса КНТЭУ Павел Бацюра.

Почему с прилавков исчезла качественная килька в томате

Производители с Юга Украины говорят, что обжаренная и разобранная килька исчезла с украинских полок из-за высокой стоимости. Впрочем, ее продолжают производить, но не для украинского рынка.

"Мы делаем и жареную, но на Америку, на Израиль... Она дороже, масло дорогое", — объясняют производители.

Какой должна быть качественная килька в томате

Согласно ГСТУ, качественная килька в томате должна быть обезглавлена, рыбки должны быть ровными и одинакового размера.

Читайте такжеМясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привестиНо большинство производителей решили забыть о государственных стандартах при производстве продукта для внутреннего рынка.

Поставлять качественный продукт и для украинцев они готовы. Для этого какая-то из сетей должна заказать партию, которая сейчас идет с наших рыбзаводов в США и Израиль. При этом цена на такую кильку в томате взлетит в разы.

"Но что лучше: купить дешевле, чтобы выбросить подделку, или дороже, но точно вкусное? Пока даже такого выбора нет. Только мусор, закатанный в банки. Тень забытого бренда", — резюмировал журналист Константин Грубич.

Как сообщал Главред, консервы, которые прошли термическую обработку – рыбу, мясо, овощи, крупы - не стоит есть сразу после того, как они были открыты.

После термической обработки выделяется вещество фуран, которое вредит организму человека. По словам специалистов, такие консервы можно есть через 15-20 минут после того, как их открыли. За такой промежуток времени пары фурана выветриваются.

viber
консервы новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца неделиВ Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца недели "Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры Путин забросил ноги на стол и издевается над ЗападомПутин забросил ноги на стол и издевается над Западом Как давлением на Медведчука и Порошенко власть открывает "ящик Пандоры"Как давлением на Медведчука и Порошенко власть открывает "ящик Пандоры" В Сенате Франции заявили, что Зеленский блокирует выполнение соглашения "Нормандии"В Сенате Франции заявили, что Зеленский блокирует выполнение соглашения "Нормандии"

Последние новости

10:48

Налог на недвижимость в Украине вырастет: как он считается и сколько платить

10:39

"Красных" областей станет больше: в Минздраве поставили украинцев перед выбором

10:32

"Мусор, закатанный в банки": эксперты объяснили, почему не стоит покупать консерву килька в томате Видео

10:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

10:00

Говорил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний парень

Реклама
09:52

Тина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платье

09:45

Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

09:42

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

09:17

Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

09:06

"В меня вселился Бог!": под Пермью 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе Видео

09:05

Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса: есть только 2 способа

08:37

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Видео

08:19

Коронавирус в Украине 18 октября: за сутки выявили меньше 10 тыс. новых зараженных COVID-19 Видео

08:12

Резкое потепление придет на смену дождям и заморозкам в Украине: прогноз на середину октября Видео

07:57

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

07:45

Что будет, если весь газ отнять и поделить мнение

07:29

В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Видео

06:50

США опубликовали карту с Крымом в поддержку Украины, но по ошибке перевернули флаг Видео

06:30

Чувства напоказ или скромное молчание: как распознать влюбленность знаков зодиака

06:28

Возвращение в СССР: почему принудительная вакцинация - это плохая идея мнение

Реклама
06:25

Завершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут сняты

05:53

Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки

05:30

Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату Видео

05:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

05:05

Как распознать и развить способности ребёнка: советы для родителей

04:29

Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда Видео пресс-релиз

03:15

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

02:01

Возраст не помеха: 70-летняя женщина родила первенца

01:30

Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании Видео

00:12

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17 октября, воскресенье
23:59

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина Видео

23:32

Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего Видео

23:04

Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности Видео

22:57

Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов Видео

22:22

На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Видео

22:16

"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки Видео

22:03

Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Видео

21:45

Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие Видео

21:43

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

21:24

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень Видео

Реклама
21:15

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

21:10

Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы Видео

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский Видео

20:34

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса Видео

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных Видео

19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

19:08

Названы специи, которые чаще всего подделывают Видео

19:00

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять