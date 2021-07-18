Прострелены голова и спина: в Черкасской области разборки закончились стрельбой, есть раненые

Конфликт между мужчинами на Черкасщине закончился стрельбой / ch.npu.gov.ua

В воскресенье, 18 июля, в Черкассах между тремя мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Инцидент произошел на улице Дахновской в районе магазина Лесной.

В результате пострадали 2 человека, сообщает полиция Черкасской области.

"Предварительно установлено, что около 15.00 между тремя мужчинами [...] возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", – рассказал начальник регионального подразделения полиции Михаил Куратченко.

Двоих участников конфликта госпитализировали с повреждениями спины и головы, а стрелявшего, который пытался укрыться в лесу, полиция нашла с помощью служебных собак и задержала.

/ ch.npu.gov.ua

"Мы установили его личность. Это 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", – сообщил Куратченко.

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/ ch.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Стрый Львовской области правоохранители задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

На телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения.