Противники вакцинации вновь вышли на улицы Киева: центр столицы оцеплен, люди уже под Радой

Участники акции начали выдвигать новые требования.
В центре столицы временно ограничили движение на ряде улиц из-за проведения митинга противников вакцинации 24 ноября.
Свой марш антивакцинаторы анонсировали в одном из сообществ в соцсетях. В частности, они планируют прийти под стены Верховной Рады – на площадь Конституции.
По состоянию на 10:30 утра, под Верховной Радой уже начала собираться противники принудительной вакцинации. Протестующие держат в руках плакаты с требованием освободить из СИЗО их лидера Остапа Стахова, пишет "Pavlovskynews".
На акцию протеста приехало меньше людей, чем 3-го ноября, но меры безопасности в центре Киева значительно усилены, говорят журналисты.
Читайте такжеМинздрав будет наказывать врачей-антивакцинаторовПрактически на каждом перекрёстке правительственного квартала расставлены наряды правоохранителей, а часть центральных улиц перекрыты для движения автомобилей до 17:00, но это время может измениться.
Движение в Киеве будет ограниченным: сколько и где
Правоохранители предупредили, что водителям придется менять свои маршруты с 10:30 до 17:00. В частности, ограничения будут касаться:
- улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улицы Крещатик;
- бульвара Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улицы Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Читайте также:
- СБУ ворвалась с обыском к лидеру антивакцинаторов
- "Попытка захвата власти по приказу из РФ": в СБУ рассказали, в чем подозревают лидера антивакцинаторов
- Минздрав будет наказывать врачей-антивакцинаторов
- Львовский суд арестовал главного антивакцинатора Украины: в ответ тот заявил о связи с Кеннеди