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Противники вакцинации вновь вышли на улицы Киева: центр столицы оцеплен, люди уже под Радой

24 ноября 2021, 10:47
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Участники акции начали выдвигать новые требования.

Митинг антивакцинаторов в Киеве / KlymenkoTime

В центре столицы временно ограничили движение на ряде улиц из-за проведения митинга противников вакцинации 24 ноября.

Свой марш антивакцинаторы анонсировали в одном из сообществ в соцсетях. В частности, они планируют прийти под стены Верховной Рады – на площадь Конституции.

По состоянию на 10:30 утра, под Верховной Радой уже начала собираться противники принудительной вакцинации. Протестующие держат в руках плакаты с требованием освободить из СИЗО их лидера Остапа Стахова, пишет "Pavlovskynews".

Митинг антивакцинаторов в Киеве / Pavlovskynews
Митинг антивакцинаторов в Киеве / KlymenkoTime

На акцию протеста приехало меньше людей, чем 3-го ноября, но меры безопасности в центре Киева значительно усилены, говорят журналисты.

Читайте такжеМинздрав будет наказывать врачей-антивакцинаторовПрактически на каждом перекрёстке правительственного квартала расставлены наряды правоохранителей, а часть центральных улиц перекрыты для движения автомобилей до 17:00, но это время может измениться.

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Движение в Киеве будет ограниченным: сколько и где

Правоохранители предупредили, что водителям придется менять свои маршруты с 10:30 до 17:00. В частности, ограничения будут касаться:

  • улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
  • Европейской площади;
  • улицы Крещатик;
  • бульвара Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • улицы Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

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Автор: Сергей Кущ
viber
протесты вакцинация Антиваксеры
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