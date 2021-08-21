"Провал дипломатии РФ": в МИД пригрозили России ответкой за санкции

В МИД Украины ответили на санкции РФ / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест против расширения списка украинских физических лиц, в отношении которых правительство РФ ввело санкции.

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой министерства.

"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", - отметили в МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомствеподчеркнули, что давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии.

"Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - указывается в заявлении.

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"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останется без ответа", - добавили в министерстве.

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Напомним, постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как известно, 20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. СНБО ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих. В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.