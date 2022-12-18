Провалы РФ под Бахмутом: между боевиками "ДНР" и наемниками Вагнера растет раскол – ISW

"Военкоры" РФ набросились на главаря "ДНР" Дениса Пушилина, заявившего об участии его боевиков в боях за Бахмут.

У оккупантов раскол из-за боев за Бахмут / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Между боевиками "ДНР" и наемниками ЧВК "Вагнера" нарастает раскол из-за ситуации вокруг боев за Бахмут Донецкой области.

После того как главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что его боевики принимают участие в боях в районе Бахмута, прозвучала критика со стороны российских "военкоров", сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" — ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", — пишут американские военные аналитики.

В отчете ISW также подчеркивается, что участие наемников Вагнера в боевых действиях вокруг Бахмута может способствовать расколу между разными группировками российских оккупационных войск, а также дискредитирует боевиков террористической "ДНР".

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Читайте еще: