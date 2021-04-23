Проверка нашла в COVID-фонде сотни нарушений на сотни миллионы гривен

Госаудитслужба закончила проверять 66,9% (44,4 миллиарда гривен) от всех использованных государственных денег COVID-фонда (66,5 миллиарда гривен).
Аудит расходов Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 показал финансовые нарушения на сумму в 406,8 миллиона гривен. Об этом сообщается в ответе на запрос, который в Госаудитслужба прислал портал Левый берег.
Как говорится в документе, сложившаяся ситуация привела к ущербу в 114,4 миллиона гривен. Госаудитслужба также обнаружила проблемы и недостатки, которые повлияли на использование 25,6 миллиарда гривен из фонда. Также зафиксированы случаи неэффективного использования денег фонда на 273,5 миллиона гривен.
В частности, аудит показал случаи некачественного выполнения подрядчиками условий договоров. В таких договорах стоимость выполненных работ завышалась, что привело к потерям в 78,9 миллиона гривен.
Всего нарушения обнаружили в 830 тендерах. В 6% проверенных договоров на 137,3 миллиона гривен не имели документов, которые обосновывают нужду в закупке.
Результаты проверки показали, что документация и планирование закупок в целом ведутся с соблюдением законодательства, но не в должной мере. Прочем проверка коснулась 66,9% (44,4 миллиарда гривен) от всех использованных денег фонда (66,5 миллиарда гривен).
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Напомним, ранее сообщалось:
- Кабмин своим постановлением 21 октября передал на развитие дорог во Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.
- Позднее Кабмин пояснил направление 62 миллионов из программы по борьбе с раком на дороги. В правительстве отметили, что все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией.
- Ранее руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему деньги из коронавирусного фонда уйдут на дороги. По его словам, каждая гривна, которую вложили в дороги, приносит в бюджет шесть.