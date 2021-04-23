Проверка нашла в COVID-фонде сотни нарушений на сотни миллионы гривен

Проверка нашла в COVID-фонде сотни нарушений на миллионы гривен / УНИАН

Аудит расходов Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 показал финансовые нарушения на сумму в 406,8 миллиона гривен. Об этом сообщается в ответе на запрос, который в Госаудитслужба прислал портал Левый берег.

Как говорится в документе, сложившаяся ситуация привела к ущербу в 114,4 миллиона гривен. Госаудитслужба также обнаружила проблемы и недостатки, которые повлияли на использование 25,6 миллиарда гривен из фонда. Также зафиксированы случаи неэффективного использования денег фонда на 273,5 миллиона гривен.

В частности, аудит показал случаи некачественного выполнения подрядчиками условий договоров. В таких договорах стоимость выполненных работ завышалась, что привело к потерям в 78,9 миллиона гривен.

Всего нарушения обнаружили в 830 тендерах. В 6% проверенных договоров на 137,3 миллиона гривен не имели документов, которые обосновывают нужду в закупке.

Результаты проверки показали, что документация и планирование закупок в целом ведутся с соблюдением законодательства, но не в должной мере. Прочем проверка коснулась 66,9% (44,4 миллиарда гривен) от всех использованных денег фонда (66,5 миллиарда гривен).

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