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Прямое попадание по Антоновскому мосту: в Херсоне оккупантам отрезают пути отступления

4 сентября 2022, 21:19

Опубликованы кадры, на которых запечатлен новый ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Антоновский мост
Попадания по Антоновскому мосту в Херсоне / Скриншот

В захваченном российскими оккупантами Херсоне наносятся новые удары по Антоновскому мосту, который является главной артерией для отступления рашистов.

Об этом сообщил Telegram-канал СтратКома Вооруженных сил Украины, разместив видео, на котором видна задымленность, которая вероятно возникла в результате удара.

"Антоновский мост. Похоже кацапами завезли сигары, вместо сигарет и они "дружно курят в неустановленном месте", - иронично прокомментировали в ВСУ.

Видео дня

Отмечается, что видео было сделано недавно.

Прямое попадание по Антоновскому мосту: в Херсоне оккупантам отрезают пути отступления
/ Скриншот

Добавим, что в Сети опубликовали кадры, на которых запечатлен новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Видео снято в дневное время. На нем видно, что по мосту попадают ракетами: происходят взрывы, также идет сильный дым.

Обратим внимание, что видео могли снимать с паромной переправы, наведенной оккупантами РФ.

Отметим, что Антоновский мост для оккупантов сейчас является транспортно-логистической артерией. ВСУ установили огневой контроль над этой переправой через Днепр и пытаются сделать его окончательно непроездным.

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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новости Херсона война России и Украины Антоновский мост
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