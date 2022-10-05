Путин подставил лоббистов на Западе: Украина может рассчитывать на большую поддержку - Загородний

Мир не будет вступать за Россию / Коллаж фото УНИАН, Главред

Мир уже не будет вступаться за Россию и помогать ей. Путин подставил всех своих лоббистов на Западе и теперь Украина может рассчитывать на еще большую поддержку со стороны НАТО. Об этом в интервью Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт назвал РФ токсичным государством.

"Путин подставил всех своих лоббистов на Западе. Они же всё рассказывали, что это не то, что нам кажется. Теперь же уже никто за Россию вступаться не будет. Это теперь абсолютно токсичное сбрендившее государство", - сказал Загородний.

Он также добавил, что Украина может получить еще больше финансовой и военной помощи.

"Да, потому что происходит полное ниспровержение всех принципов нерушимости границ Европы. Это нарушение принципов Хельсинкского договора 1975 года о нерушимости границ, который подписывал Советский Союз. То есть это тупо аннексия и раздел Украины. Всё, маски сброшены, и тут России уже никто не поможет", - добавил Загородний.

Военная помощь Украине

Напомним, что в среду, 28 сентября, министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов. Сообщается, что в новый пакет помощи входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Также мы писали, что 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА. По его словам, поставки вооружения Украине начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы.

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