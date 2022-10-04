Россия заходит в зону дичайшей турбулентности, может начаться гражданская война - Загородний

В России может начаться гражданская война / Коллаж фото УНИАН, Главред

Украинские военные разбили российскую армию и теперь РФ заходит в зону дичайшей турбулентности. Там есть серьезные предпосылки для гражданской войны. Об этом в интервью Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он не исключает, что там может начаться третья чеченская война, как в 90-х годах.

"Россия перед распадом Советского Союза поднимала перед американцами вопрос о том, что половина Украины должна отойти ей, аргументируя это тем, что юго-восток нашей страны говорит на русском языке. Но в те годы Россия была занята своими проблемами: войнами, Чечней и т.д. А, кроме того, в Украине была миллионная группировка войск – это и была та сила, которой россияне боялись", - сказал Загородний.

Эксперт отметил, что именно украинская армия уничтожила миф о том, что российское войско непобедимо.

"Теперь всем становится понятно, что главной движущей силой российской имперской армии были украинцы. Русские неспособны воевать – они могут только убивать, насиловать, грабить и заваливать противника своими трупами", - заявил Загородний.

Он добавил, что РФ будет продолжать угрожать миру, однако её никто не будет слушать, ведь уже появилась сила, способна поставить Россию на место.

Отстранение Путина от власти в России

Глава Минобороны Алексей Резников ранее сделал заявление, согласно которому отстранение Путина от власти должно поспособствовать прекращению войны. Министр прогнозирует, что Россию уже через 5 лет ждет распад государства, сопровождающийся парадом суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский полагает, что в Кремле готовятся к прекращению правления Путина. По его мнению, Москва может объявить о болезни Путина и временном прекращении исполнения обязанностей. В таком случае власть может оказаться у Совбеза РФ.

Пионтовский также предполагает, что Путина может отстранить от власти Юрий Ковальчук – ближайший соратник. Возможно, план уже разработан. Вероятно, Ковальчук понял – война проиграна, и теперь будет пытаться удержать власть и собственность.

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