Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента

Дмитрий Разумков / УНИАН

Во вторник, 5 октября, Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от ведения двух заседаний парламента.

Соответствующее решение поддержали 240 народных избранников из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале на пленарном заседании, которое транслировалось на канале Рада.

Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук поставил на голосование вопрос об "отстранении председательствующего на пленарном заседании Разумкова... от ведения пленарных заседаний на два пленарных дня".

После этого народные депутаты одобрили предложение, внесенное фракцией Слуга народа.

Добавим, что вести заседание после отстранения стал первый его заместитель Руслан Стефанчук.

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Отстранение Разумкова: позиция Слуги народа

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко, выступая перед депутатами, объяснил необходимость отстранения Дмитрия Разумкова от председательства на пленарных заседаниях.

Он отметил, что вчера на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель ВРУ "пренебрег правом депутатских фракций" на включение в повестку дня вопросов, на которых они настаивают.

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По словам Корниенко, поэтому фракция СН, группы Доверие и За будущее инициируют отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний из-за "грубого нарушения регламента".

Инициатива отставки Разумкова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект об олигархах на изучение в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призывал к тому, чтобы Разумков не предпринимал таких действий. Глава ВР в ответ сказал, что отправка документа на рассмотрение Венецианской комиссии не мешает рассмотрению законопроекта во втором чтении.

17 сентября Арахамия сказал, что, с его точки зрения, Разумков такими действиями специально попытался "сбить" закон об олигархах. В качестве аргумента он привел нежелание Разумкова отправлять в "Венецианку" закон о местном референдуме, мотивировав свое решение "загруженностью работой" комиссии.

В конце сентября стало известно, что в Слуге народа считают, что ситуацию, которая происходит между партией и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, можно расценивать как конфликт. В политической силе главы государства в последнее время не видят в деятельности Разумкова командных действий и при этом не уверены, что он продолжает работать с партией власти. Вопрос отставки спикера украинского парламента не исключается, заявил глава СН Александр Корниенко.