Раскопки в Одессе: поисковики обнаружили захоронение жертв НКВД, поражающее своими масштабами

Сейчас найдено не менее 29 могильников / фото УИНП / Facebook

В Одессе на бывшем специальном объекте "Татарка" обнаружены 29 могильников. В Институте национальной памяти утверждают, что в них захоронены расстрелянные одесситы – жертвы коммунистического террора., сообщается на странице ведомства в Facebook.

Могильники сейчас только локализуются, а количество жертв репрессий не подсчитано. И хотя в Институте пока затрудняются сказать, сколько человек были похоронены на данном участке, там утверждают, что этот объект является одним из крупнейших в Украине.

Место захоронений указал историк из Одессы Александр Бабич, обнаруживший материалы о массовых захоронениях возле Одессы в румынских архивах. Согласно архивным документам, могильники могут находиться и на территории воинской части, расположенной вплотную к полигону. Также не исследуются те зоны, где проложены силовые электрокабели.

"Масштаб могильников жертв НКВД в Одессе поражает масштабами. На данный момент найдено 29 отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы", – говорится в сообщении. Кроме того, эксперты считают, что настоящая территория данного массового захоронения намного больше ныне установленных границ.

Напомним, в 2017 году в Луцке завершились работы по эксгумации останков 107 заключенных местной тюрьмы, расстрелянных НКВД в начале немецко-советской войны, 23 июня 1941 года.

В том же году на Прикарпатье нашли массовое захоронение жертв НКВД.