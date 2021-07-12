Разбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"

Памятник ОПЗЖ на Харьковщине простоял не долго / Facebook А.Лесика

В поселке Русская Лозовая под Харьковом во второй раз за год по инициативе Оппозиционной платформы – За жизнь восстановили памятный знак "дружбы украинского и русского народов".

О восстановлении памятника 12 июля сообщил председатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харьковском горсовете Андрей Лесик на своей странице в Facebook.

"Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины. Хочу подчеркнуть, что в наше смутное время мы хотим еще раз напомнить , что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее. Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов", - написал Лесик.

Отметим, что к знаку принесли флаг с надписью "Русский и украинский народы - братские навеки!".

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В свою очередь журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook сообщает, что памятник демонтировали в течение часа.

"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. В этот раз - за час", - написал Рудоманов.

Напомним, Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского.

В Киевсовете отметили, что на восьмом году аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей, подобные памятники потеряли свое значение и вызывают значительный общественный резонанс, поэтому их нужно демонтировать.