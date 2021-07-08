УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это наш враг": в столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы

8 июля 2021, 16:01

Демонтированную конструкцию передадут на хранение в Голосеевскую РГА, чтобы в будущем она стала экспонатом музея тоталитаризма.

Памятник дружбы
Памятник дружбы Киева и Москвы / kyivnash.in.ua

Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского, сообщает пресс-служба партии "Голос".

За демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций, кроме ОПЗЖ – таких 79 депутатов. 17 депутатов не голосовали. Демонтировать конструкцию должны в течение 30 дней, после чего её передадут в будущий музей тоталитаризма.

В Киевсовете отметили, что на восьмом году аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей, подобные памятники потеряли свое значение и вызывают значительный общественный резонанс, поэтому их нужно демонтировать.

"Никакой дружбы с Россией нет. Это наш враг. И никаких памятников о "дружбе" в Киеве быть не должно, пока на территории нашего государства остается хотя бы один оккупант", – подчеркивают в политсиле.

Памятник дружбы
Памятник дружбы Киева и Москвы / Wikimapia.org

Напомним, в Харьковской области мгновенно развалили восстановленный ОПЗЖ камень "дружбе Украины и России". Он успел постоять буквально несколько часов.

Ранее Львовскому стадиону предложили присвоить имя Бандеры. Львовский облсовет выступил за переименование стадиона Арена Львов.

новости Киева снос памятника новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Это наш враг": в столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная закуска в мире: вкуснейшие рулетики из свининыСамая вкусная закуска в мире: вкуснейшие рулетики из свинины Гороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал ТельцаГороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал Тельца Гороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работеГороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работе Если бы Гиркина не выпустили из СлавянскаЕсли бы Гиркина не выпустили из Славянска Неужели поставят Верещук: что стоит за слухами об отставке министра обороныНеужели поставят Верещук: что стоит за слухами об отставке министра обороны

Последние новости

16:26

Летний зной и никаких дождей: синоптики прогнозируют за +30 на выходные

16:20

Праздник Петра и Павла 2021: история, приметы и традиции праздника

16:01

"Это наш враг": в столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы

15:51

Вспышка COVID-штамма Дельта грозит Украине уже в июле – эпидемиолог Видео

15:47

"Спасибо, Россия!" Журналист показал фото бурьянов и разрухи на Донбасс Арене в Донецке Видео

Реклама
15:26

"Перевешать кучку негодяев на фонарях": в Госдуме назвали Украину "частью РФ" Видео

15:25

Гороскоп на завтра 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Видео

14:58

Дельфины, бассейн и Елизавета на VAR: Сеть взорвалась мемами после матча Англии и Дании Видео

14:53

Связал, избил и жестоко изнасиловал: под Киевом рецидивист надругался над девушкой

14:22

Цены на газ в Европе бьют рекорды: Газпром устроил шантаж и обрубил поставки топлива через Украину Видео

14:17

Пограничники поймали мужчину, который прятал груз наркотиков в бороде Видео

14:09

"Дам в зубы": "слуга народа" Верещук набросилась на Шуфрича после скандала в прямом эфире Видео

13:52

На Закарпатье разбили опасную скалу для расширения дороги на "Большой стройке"

13:49

"Хотим развивать это государство": двойняшки с Волыни получили максимальные баллы на ВНО-2021 Видео

13:44

Эксперты спрогнозировали, подорожает ли отопление в Украине из-за газового шантажа Европы РФ Видео

13:00

Киевский национальный университет культуры стал лучшим искусствоведческим ВУЗом Украины

12:59

Украину разжарит до +35 градусов: синоптик рассказала, когда ждать пекла Видео

12:58

"Товарищ майор живет этажом ниже": задержанный белорусский оппозиционер Протасевич вышел в соцсети Видео

12:32

В Харькове спор о Крыме закончился поножовщиной Видео

12:22

ЧВК из ветеранов АТО: основатель Blackwater планировал создать в Украине частную армию Видео

Реклама
12:11

Под Харьковом мужчина семь раз раскроил голову топором старушке Видео

12:10

Андрей Джеджула впервые и без утайки рассказал о скандале с женой

12:00

Натали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

11:48

На Львовщине кладбищенский вандал надругался над могилами сечевых стрельцов Видео

11:41

Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций в офшоре – расследование Видео

11:40

Юным киевлянам, которые спели гимн во дворе на Троещине, устроили встречу с легендами футбола Украины Видео

11:10

Жена Артура Пирожкова в откровенном бикини поразила стройной фигурой

10:54

Спасатели предупредили украинцев об угрозе подтопления: где разбушуется погода Видео

10:35

В квартиру пытался попасть новый владелец: известны подробности резонансной стрельбы в Киеве

10:28

Звезда Вампиров средней полосы госпитализирована с поражением легких

09:59

С Днем семьи 2021: красивые поздравления и открытки

09:57

На Гаити поймали вероятных убийц президента страны Моиза Видео

09:39

Врач развенчал миф о том, что у трети украинцев есть иммунитет против COVID-19

09:18

Полуфинал Евро-2020 Англия - Дания: яркие фото победы англичан Фото Видео

09:00

Запрет на слежку и крупные штрафы: как теперь будут работать коллекторы в Украине

08:50

День семьи, любви и верности 2021: какой сегодня праздник 8 июля Видео

08:46

Пьяный бывший коп вылетел на встречку: в Яремче в ДТП погибла дизайнер из Киева Видео

08:37

Когда бежать к врачу: названы тревожные признаки, которые сигналят о проблемах с половыми органами Видео

08:30

"Венгры - самый коренной народ Украины": глава МИД Венгрии сделал скандальное заявление Видео

08:18

Коронавирус в Украине 8 июля: за сутки выявили более 600 новых больных

Реклама
08:15

"Путин боится Лукашенко": Пономарев назвал сроки присоединения Беларуси к России Видео

07:45

Национализация убытков и приватизация прибылей мнение

07:45

Гороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмы Видео

07:25

"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории

07:10

Вывод войск России и надежда Путина: в Вашингтоне сделали заявление по участию США на Донбассе Видео

06:43

Ударную волну почувствовали в радиусе 15 км: в порту Дубая прогремел мощный взрыв Видео

06:30

Вопрос не одного года, или Почему героизация Бандеры и Шухевича пока неуместна для Украины мнение

06:02

Погода на сегодня: назван температурный рекордсмен Видео

05:28

Сотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси Видео

05:02

"Аромат женщины": Марта Костюк случайно засветила грудь в крошечном бикини

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять