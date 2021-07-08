"Это наш враг": в столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы

Памятник дружбы Киева и Москвы / kyivnash.in.ua

Киевский городской совет поддержал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского, сообщает пресс-служба партии "Голос".

За демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций, кроме ОПЗЖ – таких 79 депутатов. 17 депутатов не голосовали. Демонтировать конструкцию должны в течение 30 дней, после чего её передадут в будущий музей тоталитаризма.

В Киевсовете отметили, что на восьмом году аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей, подобные памятники потеряли свое значение и вызывают значительный общественный резонанс, поэтому их нужно демонтировать.

"Никакой дружбы с Россией нет. Это наш враг. И никаких памятников о "дружбе" в Киеве быть не должно, пока на территории нашего государства остается хотя бы один оккупант", – подчеркивают в политсиле.

Памятник дружбы Киева и Москвы / Wikimapia.org

Напомним, в Харьковской области мгновенно развалили восстановленный ОПЗЖ камень "дружбе Украины и России". Он успел постоять буквально несколько часов.

Ранее Львовскому стадиону предложили присвоить имя Бандеры. Львовский облсовет выступил за переименование стадиона Арена Львов.