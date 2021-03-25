В Харьковской области активисты разбили "камень дружбы" с Россией

Памятный знак "дружбы украинского и русского народов" восстановили по инициативе депутата ОПЗЖ. Но он не простоял и суток.
В селе Русская Лозовая в Харьковской области по инициативе главы фракции Оппозиционная платформа-За жизнь (ОПЗЖ) в горсовете Андрея Лесика восстановили разрушенный памятный знак "дружбы украинского и русского народов". Однако он не простоял и суток.
После публичного объявления восстановлении знака его разбили активисты организации Фрайкор. Об этом они сообщили в Telegram- канале.
Лесик заявил, что восстановление знака является "принципиальной позицией" партии, поскольку они "стояли и всегда будут стоять за дружбу двух братских народов".
По его словам, камень установили в память о Переяславской раде 1654 года. На оригинальной табличке отмечалось, что на этом месте будет установлен памятник "воссоединения Украины и России".
Однако уже через несколько часов после публикации поста Лесиком организация Фрайкор выложила в соцсети фото и видео, на котором видно, как молодые люди разбивают знак.
"Сегодня одиозный Лесик под Харьковом решил заняться установлением дружеских отношений Украины и РФ. Вы можете увидеть оперативную реакцию наших ребят", – говорится в сообщении организации.
Отметим, лидер общественной организации Світанок Вадим Поздняков в Facebook напомнил, что упомянутый памятный знак уже был разрушен в 2017 году. Он также попросил Службу безопасности отреагировать на действия депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика.
А в областном представительстве Украинского института национальной памяти заявили, что такие действия ОПЗЖ противоречат "здравому смыслу".
"Чуть ли не каждый день получаем ужасные вести с фронта. У нас гибнут люди. В то же время политики позволяют себе ставить такие памятники", - прокомментировала представитель УИНП Мария Тахтаулова.
Напомним:
- В октябре 2020 года неизвестные совершили акт вандализма на территории мемориала Бабий яр в Киеве. В частности, они повредили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.
- В ночь на 5 февраля 2021 года во Львове неизвестные совершили акт вандализма – они облили красной краской памятник Степану Бандере. Речь идет о памятнике, который находится на площади Кропивницкого во Львове.