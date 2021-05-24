"Пошли, получишь по еб*лу": разборки девочек-подростков на Киевщине закончились дракой

На Киевщине избили 13-летнюю девочку / pexels.com

В Киевской области произошли разборки между девочками-подростками, в ходе которого одна из них получила удары в лицо.

Инцидент произошел в городе Белая Церковь, говорится в сообщении в группе Підслухано БЦ в Facebook.

Отмечается, что 13-летнюю девочку побили ровесницы. При этом две девушки в ходе разборок наносили удары рукой по лицу и голове "жертве", а также оскорбляли ее.

"Две "девушки" избили 13-летнюю девушку. Встретили ее и сказали: пошли получишь по е****. Место события: посадка у железной дороги на Леване. В избитой девушки сильно болит челюсть. Подобное нельзя так оставлять, потому что дальше такие девахи делать вещи похуже", - говорится в подписи к видео.

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