"Пошли, получишь по еб*лу": разборки девочек-подростков на Киевщине закончились дракой

Две девушки в ходе разборок наносили удары рукой по лицу и голове своей жертве.
В Киевской области произошли разборки между девочками-подростками, в ходе которого одна из них получила удары в лицо.
Инцидент произошел в городе Белая Церковь, говорится в сообщении в группе Підслухано БЦ в Facebook.
Отмечается, что 13-летнюю девочку побили ровесницы. При этом две девушки в ходе разборок наносили удары рукой по лицу и голове "жертве", а также оскорбляли ее.
"Две "девушки" избили 13-летнюю девушку. Встретили ее и сказали: пошли получишь по е****. Место события: посадка у железной дороги на Леване. В избитой девушки сильно болит челюсть. Подобное нельзя так оставлять, потому что дальше такие девахи делать вещи похуже", - говорится в подписи к видео.
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Избиение школьницы в Кривом Роге:
- Напомним, в одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу.
- На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления.
- Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.
Автор: Алексей Тычина