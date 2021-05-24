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"Пошли, получишь по еб*лу": разборки девочек-подростков на Киевщине закончились дракой

24 мая 2021, 17:18
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Две девушки в ходе разборок наносили удары рукой по лицу и голове своей жертве.

В Белой Церки избили девочку-подростка
На Киевщине избили 13-летнюю девочку / pexels.com

В Киевской области произошли разборки между девочками-подростками, в ходе которого одна из них получила удары в лицо.

Инцидент произошел в городе Белая Церковь, говорится в сообщении в группе Підслухано БЦ в Facebook.

Отмечается, что 13-летнюю девочку побили ровесницы. При этом две девушки в ходе разборок наносили удары рукой по лицу и голове "жертве", а также оскорбляли ее.

"Две "девушки" избили 13-летнюю девушку. Встретили ее и сказали: пошли получишь по е****. Место события: посадка у железной дороги на Леване. В избитой девушки сильно болит челюсть. Подобное нельзя так оставлять, потому что дальше такие девахи делать вещи похуже", - говорится в подписи к видео.

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Избиение школьницы в Кривом Роге:

  • Напомним, в одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу.
  • На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления.
  • Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.
новости Киева школьники массовая драка буллинг новости Белой Церкви
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