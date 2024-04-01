Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

Олаф Шольц пока занимает крайне осторожную позицию, подчеркнул Николай Маломуж.

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/ Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, УНИАН

В ФРГ принято стратегическое решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Там речь шла о передаче стратегических ракетных вооружений. Такая формулировка, скорее всего, касается именно Taurus, потому что другого вооружения такого типа у Германии нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что канцлер Олаф Шольц пока воздерживается от этого решения и занимает крайне осторожную позицию, потому что боится прямой конфронтации Германии и России.

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"Шольц хочет, чтобы сначала ракеты и самолеты передали американцы, чтобы усилили свой вклад Франция, Великобритания и ряд стран ЕС, а уже тогда он будет готов передать Taurus. Позиция Шольца такова: если пересекать "красную линию", то все вместе, ведь тогда России придется воевать со всеми членами НАТО, а это нереально", - считает он.

Собеседник говорит о том, что еще один важный фактор, который оказывает давление на Шольца – это успехи ВСУ на фронте.

"Думаю, что Taurus появятся у нас позже, на втором этапе, когда, во-первых, у Шольца не будет особого выбора – предоставлять их или нет, а, во-вторых, не будет сомнений и страха, потому что Путину будет не до "красных линий", а ему нужно будет спасать себя", - добавил Маломуж.

Главред

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Передача ракет Taurus Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, партнеры Олафа Шольца в правительственной коалиции давят на канцлера Германии, чтобы он отказался от противодействия передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Немецкая оппозиция требует разъяснений относительно того, как именно канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что передача ракет Taurus Украине может затянуть Германию в войну с Россией.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона об обмене крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное оружие.

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