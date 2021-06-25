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Резко стало темно: на Львов налетела аномальная буря, в городе армагеддон

25 июня 2021, 17:42

Буря сносит деревья и авто, а также срывает крышы домов.

Буря во Львове / ТСН

Днем 25 мая Львов накрыла мощная буря и ливень. Непогода повалила деревья, в результате чего горожане наблюдают проблемы с электроснабжением.

Около 16:40 в городе начался сильный ливень, а потом поднялся сильный ветер, прям как настоящий апокалипсис.

Ветер валил деревья, в частности, пострадали припаркованные автомобили.

Гроза вызвала проблемы с электроснабжением в городе. Как сообщил Львовэлектротранс на странице в Facebook, сейчас в городе не работает общественный электротранспорт.

О возможных пострадавших в результате непогоды во Львове пока информации нет.

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Как сообщают СМИ, в одном из домов из-за сильного ветра вылетело окно.

"Такого во Львове уже давно не было. Внезапно стало темно. Сильный ветер срывал деревья. Люди, которые были на улице, начали бежать, чтобы хоть где-то спрятаться, так как под таким дождем невозможно долго стоять, промокаешь за считанные секунды", — говорит житель Шевченковского района Львова Андрей, передает ТСН.

Звездная супружеская пара Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая отправились из Киева во Львов на самолете, чтобы попасть на фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021, но попали в настоящий армагеддон. Но они вынуждены ждать в салоне, пока на улице не утихнет страшная непогода.

Эпическим видео Юрий Горбунов поделился во время "апокалипсиса", который накрыл Львов и регионы поблизости.

"Вот она, стихия !! И ничего не поделаешь! Львовское лето рулит! Самолетом реально качает! И все это началось через минуту после нашей посадки, которая была тоже непростой! Самолетом швыряло как бабочкой !! Пилоту – браво !!"– поделился бурными эмоциями Горбунов.

На видеоролике пара не теряет оптимизма и улыбается на камеру, следя за тем, что происходит за окнами самолета. А там – порывистый ветер, черное небо и волны дождя.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.

новости Львова
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