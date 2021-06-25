В Чехии мощнейшый торнадо сровнял с землей деревни: фото и подробности катаклизма

В Чехии пронесся торнадо / Фото Reuters

На юго-востоке Чехии в результате разрушительного торнадо погибли как минимум трое человек, около 200 получили травмы.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел - Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

Фото Reuters

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть погибшие, но мы пока не можем сообщить их точное число. Для оценок еще слишком рано, поскольку под завалами рухнувших домов остаются люди", - сказала представитель региональных экстренных служб.

Фото Reuters

Фото Reuters

По словам представителя, торнадо оставил за собой след опустошения и сравнял с землей целые районы возле чешско-словацкой границы. Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами. В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.

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Как возникают торнадо

Причины образования торнадо или смерчей полностью не изучены до сих пор. Можно указать лишь некоторые общие сведения, характерные для типичных смерчей.

Как пишет Википедия, смерчи часто образуются на 10-километровом слое атмосферы. Холодный воздух наплывает на теплый, атмосфера становится особенно неустойчивой и формирует в облаке смерч и множество турбулентных вихрей, которые быстро вращаются. Сильные холодные фронта образуются в весенне-летний и осенний периоды. Они отделяют, например, холодный и сухой воздух из Канады от теплого и влажного воздуха с Мексиканского залива или Атлантического или Тихого океана. Известны случаи возникновения небольших смерчей в ясную погоду при отсутствии облаков над перегретой поверхностью пустыни или океана. Они могут быть абсолютно прозрачными и только нижняя часть, запыленность песком или водой, делает их видимыми.