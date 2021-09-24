Резкое подорожание: стоимость электроэнергии в Украине взлетела на 41%

Средневзвешенная цена на электроэнергию в Украине выросла / From-UA

В Украине, по состоянию на 24 сентября, средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке двусторонних договоров составляет 1621 гривен за МВт ч, что на 41% больше, чем на 1 января 2021 года (1153 гривен).

Об этом идет речь в индикативе цен на электроэнергию, опубликованных Национальной комиссией, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В регуляторе отметили, что в 2021 году на РСВ было реализовано 11%, на ВСР - 2%, а по двусторонним договорам - 87 % от общего объема продажи электрической энергии на рынке.

"То есть рынок двусторонних договоров является основным сегментом рынка электрической энергии", - говорится в сообщении.

/ public.tableau.com

Что такое ценовые индикативы и как определяются

Ценовые индикативы рассчитаны отдельно для каждой из торговых зон в соответствии с периодом поставки электрической энергии и дают возможность участникам рынка использовать за ориентир:

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средневзвешенные и среднеарифметические цены на рынке двусторонних договоров (РДД);

средневзвешенные и среднеарифметические цены рынка "на сутки вперед" (РСВ);

средневзвешенный и среднеарифметический индекс цены двух сегментов рынка электроэнергии - РДД и РСВ.

В НКРЭКУ добавили, что участники рынка должны самостоятельно определять свою торговую стратегию и по своему усмотрению распределять объемы покупки/продажи электрической энергии на соответствующих сегментах рынка и указывать в своих заявках на торги цену, исходя из принципа экономической целесообразности (максимальной выгоды).

Напомним, ранее в Кабмине анонсировали существенное подорожание электроэнергии для украинцев.