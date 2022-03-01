УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Резников предупредил о ряде лживых заявлений, которые сыпятся от врага

1 марта 2022, 15:25

С помощью лжи Россия хочет сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.

резников
Резников предупредил украинцев о дезинформации / REUTERS

В ближайшее время могут быть перебои со связью, а затем вброс лжи о капитуляции, так как российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

"Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На "подтверждение" этого фейка будут распространяться подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также он призвал ни в коем случае не верить в такую ложь.

"Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление", – добавил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 марта, выступил перед депутатами Европарламента. Выступление прошло на фоне полномасштабной войны России против Украины. Зеленский заявил, что украинцы борются за свои права и свободу.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Украины Алексей Резников
Сейчас вы просматриваете новость «Резников предупредил о ряде лживых заявлений, которые сыпятся от врага». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Месть за бомбежку Киева: украинский моряк в Испании затопил яхту путинского олигархаМесть за бомбежку Киева: украинский моряк в Испании затопил яхту путинского олигарха Путин нервничает и срывается, а, значит, будет делать все больше фатальных ошибокПутин нервничает и срывается, а, значит, будет делать все больше фатальных ошибок "Враг не пройдет!" ВСУ сокрушили большую колонну военной техники РФ у Херсона"Враг не пройдет!" ВСУ сокрушили большую колонну военной техники РФ у Херсона Казахстан отказался принимать участие в военных действиях против УкраиныКазахстан отказался принимать участие в военных действиях против Украины В Санкт-Петербурге забросали грязью билборды, на которых Путин объясняет, зачем напал на УкраинуВ Санкт-Петербурге забросали грязью билборды, на которых Путин объясняет, зачем напал на Украину

Последние новости

16:35

Фейковые поезда для эвакуации: в Укрзализныце предупредили харьковчан

16:31

Ситуация в Волновахе: "Люди идут под обстрелами"

16:26

В Харькове сбили самолет России, который бомбил весь городВидео

16:10

В Сумской области состоялся первый обмен пленными

16:08

Наталья Могилевская вышла из укрытия на помощь киевлянам - развозит воду и запасыВидео

Реклама
15:50

ВСУ получили десятки комплексов Javelin и NLAW

15:40

Лавров в ООН разразился обвинениями в адрес Украины: десятки дипломатов вышли из зала

15:34

В Украине разблокировали "ВКонтакте" ради информационной войны с РФ: заявление МВД

15:25

Резников предупредил о ряде лживых заявлений, которые сыпятся от врага

15:14

Экономический крах РФ: агрессор тратит триллионы на скупку собственных акций

15:07

Во время обстрелов в Харькове погибли 9 человек

14:47

В Мелитополе люди поют Гимн Украины и ложатся под технику оккупантаВидео

14:47

Зеленский прямо обратился к Путину: "Ты убил 16 украинских детей"

14:37

"Россия, оставь, иди домой, прекрати агрессию": глава Евросовета обратился к РФ с призывом

14:21

Европарламент принял заявку Украины на членство в ЕСВидео

14:20

Украинцам раздадут продуктовые наборы: кто и как их получит

14:08

Что требовала Украина от российских агрессоров на переговорах в Беларуси - СМИ

13:58

Оператор Северного потока-2 может объявить о банкротстве из-за санкций – Reuters

13:52

"Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы": Зеленский выступил в ЕвропарламентеВидео

13:49

Киев будет оборонять опытный генерал

Реклама
13:40

"Остановитесь, пока не поздно": жители Харькова обратились к россиянам

13:37

Появилась переписка еще одного солдата РФ с родственниками: они знали, куда едут

13:04

Украина посылает путина и россию нах#й: на дорогах страны появляется все больше креативных билбордов

12:56

Обстрел Херсона: снаряды ударили в два жилых дома

12:54

Интенсивность ракетных ударов оккупантов РФ снижается – Арестович

12:44

На китайском ТВ показали подвиг защитников острова ЗмеиныйВидео

12:42

5710 трупов российских оккупантов: Арестович озвучил свежую статистику по потерям агрессораВидео

12:39

"После удара ракетой в центре Харькова Россия – государство-террорист" – ЗеленскийВидео

12:37

Купянск встал против мэра и оккупантов: люди ложатся под вражескую техникуВидео

12:33

Выходите на площади своих городов: Ляшко обратился к российским врачам

12:30

Когда погибнет 10 тысяч россиян: генерал назвал психологическую отметку войны для России

12:13

На Киевщине ВСУ сбили два боевых вертолета агрессоровВидео

12:01

Шторм не позволяет высадиться российскому десанту - Арестович

12:00

Все выезды из Чернигова заминированы

11:45

Владимир Зеленский сегодня выступит перед депутатами Европарламента

11:43

250 тысяч гривен за танк и 300 долларов за голову оккупанта - мэр Чернигова

11:35

Белорусские войска зашли на территорию Украины

11:35

В МВД Украины рассказали, что в Россию пошли мешки с трупами агрессоров и эшелоны раненыхВидео

11:29

"Маски окончательно сброшены": в Офисе Зеленского назвали цель России в Украине

11:22

Мертвых кадыровцев свозят в морги Беларуси: в сети появился разговор родственниковВидео

Реклама
11:14

"Могут потерять половину самолетов": МИУ призвало мир не сотрудничать с гражданской авиацией РФ

10:59

Киевщина после нападения РФ: возле Бучи разрушен мост, повреждены важные объекты инфраструктурыФотоВидео

10:51

Вторжение в Украину оборачивается для Путина "опасным злоключением" - министр юстиции Британии

10:44

Мариуполь без электрики, Волноваха почти уничтожена - глава ОГА

10:28

Бросили на произвол судьбы: в РФ порекомендовали всем россиянам добираться из-за границы своим ходом

10:06

Украинские защитники на Житомирщине захватили в плен вагнеровцаВидео

10:05

В Херсоне оккупанты РФ берут в плен мирных граждан: опубликовано видео

10:00

Нюрнбергский процесс 21 века: в Гааге официально открыли дело из-за войны в Украине

09:55

Враг стремительно теряет свои войска и технику

09:41

Российские оккупанты массово сдаются в плен - Генштаб ВСУ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять