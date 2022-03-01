Резников предупредил о ряде лживых заявлений, которые сыпятся от врага

Резников предупредил украинцев о дезинформации / REUTERS

В ближайшее время могут быть перебои со связью, а затем вброс лжи о капитуляции, так как российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

"Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На "подтверждение" этого фейка будут распространяться подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также он призвал ни в коем случае не верить в такую ложь.

"Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление", – добавил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 марта, выступил перед депутатами Европарламента. Выступление прошло на фоне полномасштабной войны России против Украины. Зеленский заявил, что украинцы борются за свои права и свободу.

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