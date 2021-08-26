Резня под Киевом: стали известны детали жестокого нападения на детей под Киевом

Злоумышленника задержали в Глевахе / kv.npu.gov.ua

В поселке Глеваха Киевской области злоумышленник забрался в частный дом и нанес тяжелые увечья спящим детям - порезал 8-летнего мальчика (проникающее ранение) и сломал нос 14-летней девочке.

Как сообщает ТСН, злоумышленник проник на территорию участка, перепрыгнув невысокий забор и потом через окно залез во двор.

Пострадавшая рассказала, что проснулась от того, что злоумышленник начал ее бить кулаком.

По словам пострадавших, они видели нападающего первый раз в жизни и о его мотивах ничего не знают. Злоумышленника задержали родители. При этом он успел ранить отца.

"Свои мотивы совершения данного преступления он до сих пор не объясняет и не может даже объяснить, что собственно случилось. Нго проверили на наличие алкоголя в крови. Уровень очень низкий — 1 промилле", отметила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

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/ kv.npu.gov.ua

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Глевахе, 26-летний житель Бучанского района ночью пробрался в чужой дом и напал с ножом на детей ‒ 8-летнего мальчика и 14-летнюю девочку.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его недалеко от места проживания потерпевших. Им оказался 26-летний житель Бучанского района.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Расследование продолжается.