РФ атакует на Запорожье: оккупанты идут на штурм, ВСУ отбросили врага

Все рубежи восстановлены, противник отброшен ВСУ на прежние свои позиции.

Российские оккупанты пошли на штурм на Запорожье / Минобороны РФ, pixabay.com

На Запорожском направлении враг малыми группами штурмует украинские позиции, однако масштабных наступательных действий не ведет, рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

Как сообщил он в эфире телемарафона, ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной. Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, инфраструктуры и логистических путей.

"Что касается Запорожского направления, то враг не осуществляет масштабных наступательных действий. Вместе с тем, имеют место регулярные попытки противника малыми группами, до 10 человек, осуществлять штурмовые действия наших позиций", — сказал Ерин.

Он добавил, что на отдельных направлениях противник имел определенные частичные успехи, но в настоящее время все позиции восстановлены, противник отброшен на прежние свои позиции.

"Мы активно действуем и уничтожаем не только склады боеприпасов, но и средства поражения врага, артиллерийские и минометные установки, а также личный состав", — сказал Ерин.

Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.

По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".

По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.

Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.

Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.

"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.

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