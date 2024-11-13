РФ будут 'обнулять': у Зеленского раскрыли подробности переговоров с Трампом

Определенные рабочие моменты обсуждались на разных уровнях, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Стали известны детали переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Зеленский ознакомил Трампа с Планом победы

РФ будут принуждать к миру

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал подробности переговоров Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Звонок Зеленского к Трампу после появления предварительных результатов выборов президента США был посвящен поздравлению с победой, фиксации позиции, готовности к сотрудничеству и активному обмену мнениями, подчеркнул он в эфире на Радио NV.

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"Была встреча (в июле, ред.), на которой был представлен, в том числе, план принуждения России к адекватному мировосприятию, где были пункты, которые четко говорили о тех компетенциях, которые могут быть интересными Трампу с прагматических точек зрения и, которые укладываются в его понимание внешнеполитической стратегии по отношению к Восточной Европе", — сказал представитель ОП.

По его словам, уже есть понимание о том, что необходимо "окончательно обнулить репутацию РФ".

"Давайте дождемся формирования именно концептуальной администрации, когда будет понятно, кто занимается внешней политикой, кто - оборонными программами, а кто - национальной безопасностью", — отметил собеседник.

Он убежден в том, что Трамп всегда выступает с инициативой, поэтому сомнительно, что новый лидер США отдаст диктатору Владимиру Путину пальму первенства.

"То есть, Путин предлагает ультимативное перераспределение влияния в глобальном политическом процессе. Путин говорит: я хочу быть номером один. Это несопоставимо с характером Трампа. И принимать те или иные предложения, которые будут абсолютно пропутинские или пророссийские, вряд ли президент США будет", — добавил Подоляк.

Ранее сообщалось о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Уже обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, рассказал Андрей Сибига.

Напомним, ранее в ОП рассказали о возможных переговорах Зеленского и Трампа. Украине нужно переформатировать экономику и определить приоритеты, говорит Михаил Подоляк.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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