РФ готовит новую "горячую точку" в ЕС: Зеленский назвал неожиданное направление

Страна-агрессор пытается дестабилизировать ситуацию, предупредил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский предупредил об опасности от РФ / Коллаж Главред, фото ОП, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего видеообращения поблагодарил лидеров встречи Объединенных экспедиционных сил за итоговое заявление, в частности, поддержку Украины на пути в НАТО.

"Сегодня же из Одессы обратился к участникам встречи Объединенных экспедиционных сил - это формат регионального сотрудничества на севере Европы. Соединенное Королевство, Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия. Встреча состоялась на шведском острове Готланд, и это весомый сигнал, очень символическое место для разговора лидеров о безопасности Европы и долговременной надежной защите наших стран, наших людей", - сказал глава государства в ходе своего обращения.

Президент также отметил, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Готланде, а российские пропагандисты призывали захватить этот остров. Зеленский напомнил, что во время своего обращения к шведскому парламенту в начале полномасштабной войны, он говорил именно об этом - "насколько важно быть сильными всем в Европе, во всех частях континента, в каждой такой стратегической точке, как Готланд, от которой зависит общая безопасность".

видео дня

"И, кстати, я благодарен за сегодняшнее итоговое заявление встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил. Сильное заявление. Поддержка Украины. В частности, поддержка на пути в НАТО и четкое осуждение российской агрессии. И готовность помогать нам так, как нужно для победы в войне. Спасибо!", - подчеркнул глава украинского государства.

Ранее по результатам встречи Владимира Зеленского и Марка Рютте стало известно о том, что Нидерланды помогут Украине в получении патрульных морских судов для обеспечения безопасности зернового коридора.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал "хорошие новости" о помощи ВСУ. Президент Владимир Зеленский после поездки в Румынию намекнул на определенные новые договоренности в поставках вооружения Силам обороны Украины.

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