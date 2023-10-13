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Украина "распылила" ЧФ и бьется с РФ: мощный результат встречи Зеленского с Рютте

Алексей Тесля
13 октября 2023, 19:52 обновлено 13 октября, 20:12
Нидерланды помогут Украине в получении патрульных морских судов для обеспечения безопасности зернового коридора.
Рютте
Владимир Зеленский договорился с Марком Рютте о военной помощи Украине / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua Defense.gov/John Hamilton

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте поездки в Одесскую область посетил морской вокзал Одесского морского торгового порта.

Зеленский и Рютте осмотрели разрушения, нанесенные российскими обстрелами, сообщается на сайте главы Украинского государства.

Как рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, за время работы Черноморской зерновой инициативы с 1 августа 2022 года более тысячи судов доставили из Украины 32,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции. В частности, 4 млн тонн – в страны Африки, 10,8 млн тонн – в Восточную Азию, 5,27 млн тонн – в страны Ближнего Востока.

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"Мы и дальше кормим мир. Мы постоянно слышали российский нарратив, что лишь небольшой процент нашего зерна идет в страны Африки и Азии. И вот мы видим реальную картину", – подчеркнул Зеленский.

После выхода из зерновой сделки 17 июля текущего года РФ совершила не менее 17 массированных атак на объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, в результате которых было разрушено или повреждено более 150 объектов портовой и зерновой инфраструктуры, 6 гражданских судов, уничтожено более 300 тыс. тонн зерна, ранены по меньшей мере 14 гражданских лиц.

Зеленскому и Рютте рассказали о разработанных Украиной временных маршрутах для гражданских судов в украинские черноморские порты. С 10 августа было загружено уже 21 судно.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа проинформировал о препятствиях, которые создает РФ для судоходства в Черном море, и мерах, предпринимаемых украинскими военными для противодействия этому. "Украина придерживается своих обязательств по поставке зерна в африканские и другие страны", – отметил он.

Военная помощь Нидерландов Украине

Нидерланды помогут Украине в получении патрульных морских судов для обеспечения безопасности зернового коридора, заявил Рютте по итогам встречи с Зеленским.

"Украина смогла "распылить" российский черноморский флот. И, таким образом, вы не только защищаете себя, но и обеспечиваете возможность экспорта продовольствия с портов Черноморского региона. Вы продолжаете кормить мир, как делали это всегда. Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов для того, чтобы система зернового коридора оставалась безопасной", - заявил он на пресс-конференции с президентом Украины.

Рютте добавил, что Нидерланды поставят дополнительные ракеты для Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских ударов России.

Военная помощь Украине

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Ранее Зеленский анонсировал "хорошие новости" о помощи ВСУ. Президент Владимир Зеленский после поездки в Румынию намекнул на определенные новые договоренности в поставках вооружения Силам обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов. Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16 в 2024 году. Об этом заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.

Ранее сообщалось, что западные союзники могут по политическим соображениям несколько притормозить отправку самолетов F-16 для нужд ВСУ. Об этом заявил эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Александр Хара.

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Владимир Зеленский Марк Рютте война России и Украины зерновая сделка ЗРК Patriot
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