РФ развернула Искандеры у границы с Украиной и вывела в море две трети боеспособных подводных лодок / скриншот, крым реалии

В Белгородской области российская армия развернула пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

Оккупанты не прекращают наступление в Восточной операционной зоне, а также увеличили интенсивность применения авиации для уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий, сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстановка на юге

Тем временем в южной бухте временно оккупированного Севастополя заметили две российские подводные лодки проекта "Варшавянка". Они составляют треть от числа действующих подлодок Черноморского флота РФ.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка", сообщает "Крым.Реалии".

Крым реалии

Издание сообщает, что в море в настоящее время находятся четыре из шести подлодок страны-агрессора, что составляет две трети.

Отмечается, что кроме минно-торпедного вооружения, подлодки "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Ранее эксперты заявили, что Российские войска, по всей вероятности, готовятся к наступлению ‒ для того, чтобы захватить северные районы Херсонской области и продвигаться к городу Запорожье, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении.

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