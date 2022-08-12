РФ ударила ракетами по Запорожью: что известно о раненых и разрушениях

В Запорожье прогремели взрывы после ракетного удара РФ / pixabay.com

В пятницу вечером, 12 августа, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, стало известно об одной раненой женщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Сейчас известно об одной раненой женщине", - заявил он.

Старух добавил, что информация впоследствии будет уточнена.

Отметим, что в Сети публикуют фото и видео последствий удара РФ, нанесенного по Запорожью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска выпустили по Кировоградской области 13 ракет, в результате есть погибшие и раненые.

Кроме того, в результате удара РФ без света в Кропивницком остается часть одного из микрорайонов.

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