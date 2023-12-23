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Риск подтопления метро: эксперт назвал, какие киевские станции под угрозой

Алексей Тесля
23 декабря 2023, 13:40
Возле тоннелей мелкого залегания на почву влияет любая застройка, предупредил Александр Сергиенко.
Метро, Сергиенко
Александр Сергиенко рассказал о проблемах киевского метро / коллаж Главред, фото УНИАН

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал о том, в каких точках киевского метрополитена могут возникнуть новые проблемы с прорывом грунтовых вод и проседанием грунта.

"Эти проблемы могут возникнуть везде, где есть туннели мелкого залегания. До туннелей глубокого залегания вода не доходит через прочный грунт – если там что-то и просачивается, то место протечки можно легко залатать", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что возле тоннелей мелкого залегания на почву влияет любая застройка.

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"Поэтому похожие проблемы, которые мы видим на Теремках в Киеве, вполне возможны и в других районах в долинах рек. В Киеве, согласно классификации, есть примерно полтора десятка средних рек вроде реки Лыбидь. У нас Глубочица спрятана в коллекторах, Нивка, поэтому именно в долинах рек такая ситуация проявится в первую очередь", - предупредил он.

Собеседник также уверен, что такая же ситуация может быть и с озерами.

"Озера не застыли, как стекло – они испаряются и подпитываются из подземных источников вокруг них. Соответственно все эти зоны являются потенциально рисковыми для застройки. Потому что застройка, как я уже сказал, будет влиять на подземные воды и может вызвать риск оползней, подтопления метрополитена и тому подобное", - добавил Сергиенко.

Кто такой Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Напомним, с 9 декабря в столице прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель, и вода подтопила часть подземки.

Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что существует реальный риск обвала тоннеля. Железнодорожные пути начало заливать водой, а в тоннеле появились большие трещины.

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новости Киева метрополитен Александр Сергиенко
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